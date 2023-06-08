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Ушел из жизни главный болельщик омского ХК «Авангард»

8 июня 2023, 02:58
Фото: Город55
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Александр Машинский скончался 5 июня.

В телеграм-канале «ХК Авангард Фанатский сектор 4*5» сообщили, что на 62 году жизни скончался главный болельщик ХК «Авангард» Александр Машинский (также известный под именем Патриарх).

Он руководил областной организацией «Болельщики хоккейного клуба „Авангард“ (с 2000 по 2006 год).

Похороны Александра Машинского прошли вчера, 7 июня, в городе Муром Владимирской области, где он и проживал последние годы с супругой и тремя младшими детьми.

Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким Александра Машинского.

#Ксения Карагодина#Умер#ХК Авангард#Болельщики#Смерть#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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