УК «Омское ЖКХ» выплатит 125 тысяч рублей штрафа за проблемы с электрооборудованием

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
Modified Сегодня, 07:52
Updated Сегодня, 07:52
Начальник Госжилинспекции Омской области Александр Киреев сообщил, что рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении ООО «УК „Омское ЖКХ“.
«Несоблюдение лицензионных требований по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества влечет наложение административного штрафа», — отметил Александр Киреев.
Оказалось, что УК не выполнила необходимые работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома № 16 на улице Энтузиастов. В подъездах этого дома электрооборудование находилось в неудовлетворительном состоянии.
Административное дело завели после жалоб жильцов многоэтажки. Теперь организация выплатит штраф — 125 тысяч рублей.