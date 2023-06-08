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УК «Омское ЖКХ» выплатит 125 тысяч рублей штрафа за проблемы с электрооборудованием

8 июня 2023, 07:48
Фото: Город55
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Электрооборудование в подъезде находилось в плохом состоянии.

Начальник Госжилинспекции Омской области Александр Киреев сообщил, что рассмотрено дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ в отношении ООО «УК „Омское ЖКХ“.

«Несоблюдение лицензионных требований по надлежащему содержанию и ремонту общедомового имущества влечет наложение административного штрафа», — отметил Александр Киреев.

Оказалось, что УК не выполнила необходимые работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома № 16 на улице Энтузиастов. В подъездах этого дома электрооборудование находилось в неудовлетворительном состоянии.

Административное дело завели после жалоб жильцов многоэтажки. Теперь организация выплатит штраф — 125 тысяч рублей.

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