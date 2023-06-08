Ученые прогнозируют природную катастрофу в Приамурье

Ученые оценивают объем грунта, который может обрушиться в реку, в несколько десятков миллионов кубометров. Это создает потенциальную угрозу для работоспособности ГЭС и электроснабжения жителей региона. Существует также опасность создания запруды и подтопления поселков вдоль Бурейского водохранилища, вплоть до Байкало-Амурской магистрали.