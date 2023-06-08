Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:08

Published Сегодня, 09:08

Modified Сегодня, 09:11

Updated Сегодня, 09:11

Ученые прогнозируют природную катастрофу в Приамурье

8 июня 2023, 09:08
Специалисты предсказывают сход склона береговой сопки в реку Бурею в Хабаровском крае, что может представлять угрозу для Бурейской ГЭС.

Недавние исследования Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова подтверждают смещение большого участка берегового склона в сторону реки с наблюдаемой средней скоростью движения грунта около сантиметра в месяц, пишет iz.ru.

Ученые оценивают объем грунта, который может обрушиться в реку, в несколько десятков миллионов кубометров. Это создает потенциальную угрозу для работоспособности ГЭС и электроснабжения жителей региона. Существует также опасность создания запруды и подтопления поселков вдоль Бурейского водохранилища, вплоть до Байкало-Амурской магистрали.

Ученые в Хабаровском крае подтверждают выводы московских коллег и выражают озабоченность, отмечая, что новый сход склона может быть более сложным для обработки из-за плотных пород и крупных каменных глыб.

В прошлый раз, пять лет назад, военные использовали взрывы для обеспечения протока в теле оползня. Однако ученые считают, что эти меры могут оказаться недостаточными для предотвращения новой катастрофы.

Подпишитесь
Спецпроект. Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
Сегодня, 06:50
В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области
Сегодня, 05:38
За долги обанкротившегося омского фонда «Жилище» заплатят его бывшие директора
Сегодня, 08:47
В Заксобрании Омской области официально прекратили полномочия Владимира Варнавского
Сегодня, 05:19
Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард
Сегодня, 02:01
Все замерло. Ремонт в омской гимназии № 88 рискуют не успеть закончить до конца года
Сегодня, 10:00