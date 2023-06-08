Ученые прогнозируют природную катастрофу в Приамурье

Posted Сегодня, 09:08
Published Сегодня, 09:08
Modified Сегодня, 09:11
Updated Сегодня, 09:11
Недавние исследования Фрязинского филиала Института радиотехники и электроники имени В. А. Котельникова подтверждают смещение большого участка берегового склона в сторону реки с наблюдаемой средней скоростью движения грунта около сантиметра в месяц, пишет iz.ru.
Ученые оценивают объем грунта, который может обрушиться в реку, в несколько десятков миллионов кубометров. Это создает потенциальную угрозу для работоспособности ГЭС и электроснабжения жителей региона. Существует также опасность создания запруды и подтопления поселков вдоль Бурейского водохранилища, вплоть до Байкало-Амурской магистрали.
Ученые в Хабаровском крае подтверждают выводы московских коллег и выражают озабоченность, отмечая, что новый сход склона может быть более сложным для обработки из-за плотных пород и крупных каменных глыб.
В прошлый раз, пять лет назад, военные использовали взрывы для обеспечения протока в теле оползня. Однако ученые считают, что эти меры могут оказаться недостаточными для предотвращения новой катастрофы.