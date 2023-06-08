Тушили три часа. В Омске случился крупный пожар в здании рядом с РЭБ

В региональное МЧС сообщение о пожаре поступило в 06:50. Как рассказали Городу55 в пресс-службе министерства, когда сотрудники прибыли на место происшествия, горела кровля здания на площади 600 кв м. К 07:43 удалось локализовать пожар, а 10:00 полностью потушить.