Тушили три часа. В Омске случился крупный пожар в здании рядом с РЭБ

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появилась информация о возгорании в здании мебельной фабрики рядом с РЭБ на улице Лесной, 31а. По словам очевидцев, пожар начался сегодня рано утром, 8 июня.
В региональное МЧС сообщение о пожаре поступило в 06:50. Как рассказали Городу55 в пресс-службе министерства, когда сотрудники прибыли на место происшествия, горела кровля здания на площади 600 кв м. К 07:43 удалось локализовать пожар, а 10:00 полностью потушить.
На месте работали 30 человек на семи пожарных машинах. По информации спасателей, когда загорелось здание, в нем никого не было. Пострадавших нет.
Город55 связался с работниками мебельной фабрики «Центр кухни», расположенной по указанному адресу. По словам представителя фирмы, у них пожара не случалось. Собеседник уточнил, что возгорание произошло недалеко от их предприятия.
Известно, что в этом же здании работает строительно-торговая компания «Дом леон». До их офиса дозвониться оперативно не удалось.