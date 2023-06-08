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Published Сегодня, 11:54

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Тушили три часа. В Омске случился крупный пожар в здании рядом с РЭБ

8 июня 2023, 11:54
Фото: Город55
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В Омске случился крупный пожар в здании недалеко от РЭБ

Возгорание произошло на территории Октябрьского округа.

В паблике «100 необычных мест Омска и Омской области» появилась информация о возгорании в здании мебельной фабрики рядом с РЭБ на улице Лесной, 31а. По словам очевидцев, пожар начался сегодня рано утром, 8 июня.

В региональное МЧС сообщение о пожаре поступило в 06:50. Как рассказали Городу55 в пресс-службе министерства, когда сотрудники прибыли на место происшествия, горела кровля здания на площади 600 кв м. К 07:43 удалось локализовать пожар, а 10:00 полностью потушить.

Фото: «100 необычных мест Омска и Омской области»

На месте работали 30 человек на семи пожарных машинах. По информации спасателей, когда загорелось здание, в нем никого не было. Пострадавших нет.

Город55 связался с работниками мебельной фабрики «Центр кухни», расположенной по указанному адресу. По словам представителя фирмы, у них пожара не случалось. Собеседник уточнил, что возгорание произошло недалеко от их предприятия.

Известно, что в этом же здании работает строительно-торговая компания «Дом леон». До их офиса дозвониться оперативно не удалось.

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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Общество#Происшествия#Пожары#ГУ МЧС по Омской области#Возгорание#Мебельная фабрика
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