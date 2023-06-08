Свой аромат. Омский парфюмерный бренд выпустил 3 млн флаконов

По словам руководителя ТПП России, сегодня проблемы в отрасли такие же, как и у всех: кадры, компетенции и финансы. У Минпромторга есть две программы поддержки для парфюмеров — малотоннажная химия и импортозамещение. Но этого недостаточно. Игроки рынка отмечают, что парфюмерия — одна из самых зарегулированных отраслей. Необходимо иметь лицензию, маркировать и декларировать продукцию. Оборот спирта в отрасли отслеживают через систему ЕГАИС. Он не облагается акцизом, но компании все равно обязаны уплатить так называемый авансовый акциз, а затем оформить налоговый вычет.