Свой аромат. Омский парфюмерный бренд выпустил 3 млн флаконов

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
По данным Торгово-промышленной палаты, флакон парфюма в России стоит в среднем 1822 рубля. Несмотря на кризис и падение доходов, в 2022 году россияне на нем не экономили и потратили на духи на 43 млрд рублей больше, чем годом ранее. Несомненно, сказался рост цен на западную продукцию. Санкции ее не коснулись, но значительно подорожала логистика. В какой-то момент западные бренды вообще исчезли с полок.
Ассоциация производителей парфюмерии и косметики, товаров бытовой химии и гигиены (АППИК БХ) приводит данные, согласно которым объем рынка парфюмерии в России составляет 143 млрд рублей. Из них 60% — духи отечественного производства, 40%— европейского, в основном, французского.
Парфюмерных заводов в России хватает. По большей части расположены они в Москве и Подмосковье. Например, гигант «Новая Заря» — в столице, «Арома Пром» — в Дедовске, «Космопром 2000» в Реутове, «Химсинтез» — в Красноармейске. При этом парфюмеров можно пересчитать по пальцам, а собственных отдушек в России вообще не производят. Их закупают, в основном, во Франции. В структуре себестоимости флакона духов именно отдушка занимает весомую долю. На ее цене сказываются курс валюты, затраты на логистику и растаможку.
«Это достаточно серьезно по некоторым направлениям удорожало продукцию. Естественно, сейчас стали выставлять другие условия для наших производителей по компонентной базе. Если раньше можно было авансом все взять, то теперь в подавляющем большинстве случаев надо вносить предоплату», — рассказывает президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин.
Омский бренд Parfums Constantine — не исключение. Ароматные композиции для него разрабатываются по индивидуальному заказу и закупаются на заводе Expressions Parfums в парфюмерной столице Франции, городе Грассе. Далее сырье отправляется на фабрику «Аромат» в Казани. Это предприятие на сегодняшний день — лидер контрактного производства в России. Его мощность составляет более 50 млн единиц продукции в год. Часть из них приходится на омский бренд.
Торговая марка Parfums Constantinе была основана в 2015 году омским бизнесменом Константином Костриком. Его брат Сергей — соучредитель сети магазинов «Парфюм-Лидер», на полках которой бренд появился впервые, и дистрибьюторской компании «Фирма 17», которой и принадлежит торговая марка.
«Мы могли сразу обкатывать это в собственной сети, видеть продажи, понимать, какие мы ошибки сделали. Весь предыдущий опыт позволил нам пройти это путь практически без ошибок», — отмечает Константин Кострик.
Сейчас в России работает около 400 магазинов под вывесками «Парфюм-Лидер», но Parfums Constantinе пошел еще дальше. Парфюмерный бренд из Омска можно найти на полках примерно 2 тыс магазинов России, Казахстана и Белоруссии. На данный момент продано около 3 млн флаконов.
Крупные парфюмерно-косметические сети — основной канал продаж для торговой марки. На него приходится 70%. Еще 20% продукции продается через единичные магазины, а 10% — через маркетплейсы.
Экономические сложности не слишком сказались на цене продукции для потребителей — в марте прошлого года цены пришлось поднять, но на небольшой процент. Кроме того, товары под брендом Parfums Constantine реализуются в разных ценовых сегментах — от масс-маркета до элитного класса.
«Сегодня у нас пять коллекций в разной ценовой категории. Стоимость парфюмерной и туалетной воды варьируется от 750 до 3 тыс рублей. Ценовая политика позволяет создавать парфюмерный гардероб. Потребители, как правило, не ограничиваются одним флаконом от нашего бренда, а подбирают для себя ароматы под разные случаи. Могу сказать, что женские коллекции продаются лучше. Вообще во всей категории „Парфюмерия“ по всей стране — от масс-маркета до нишевой — мы занимаем более 1%. И это несмотря на то, что у нас пока не так много линеек и мы уже представлены во многих крупных сетях России, как дрогери, так и федеральных косметических сетях. А в своем регионе — Сибири и Урала, где мы исторически состоялись, — занимаем около 10%», — отмечает основатель бренда.
Сегодня годовой оборот «Фирмы 17» — более 1 млрд рублей, а прибыль 35 млн рублей. Из них 40% приносит парфюмерный бренд.
Как рассказывал ранее Андрей Коровин, совладелец сетей магазинов парфюмерии и косметики «Парфюм-Лидер» и Marafett и бизнес-партнер основателя бренда Parfums Constantine Константина Кострика, раньше флаконы для омского парфюма закупались в Польше, а крышки с дозаторами — в Великобритании. Теперь же комплектующие поставляет Китай.
«Для нас самая главная задача — это поиск партнеров для наших производителей, парфюмеров, косметологов, поиск партнеров внутри страны, поиск партнеров в дружественных странах, организация бизнес-миссий по этому направлению», — отмечает Сергей Катырин.
По словам руководителя ТПП России, сегодня проблемы в отрасли такие же, как и у всех: кадры, компетенции и финансы. У Минпромторга есть две программы поддержки для парфюмеров — малотоннажная химия и импортозамещение. Но этого недостаточно. Игроки рынка отмечают, что парфюмерия — одна из самых зарегулированных отраслей. Необходимо иметь лицензию, маркировать и декларировать продукцию. Оборот спирта в отрасли отслеживают через систему ЕГАИС. Он не облагается акцизом, но компании все равно обязаны уплатить так называемый авансовый акциз, а затем оформить налоговый вычет.
Представители парфюмерного бизнеса считают, что инвесторы охотнее будут вкладываться в отрасль, если снизить административную нагрузку. По цепочке подтянется и все остальное: в стране появится больше профессиональных парфюмеров и больше хороших парфюмов.