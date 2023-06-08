Свекольный сок снижает вероятность сердечного приступа у пациентов со стенокардией

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
Modified Сегодня, 07:51
Updated Сегодня, 07:51
Исследование включало 300 пациентов, у которых был установлен стент. В течение полугода они ежедневно пили свекольный сок. По окончании испытания было проведено измерение расширения сосудов. У тех, кто употреблял свекольный сок, сосуды сузились почти вдвое по сравнению с группой пациентов, принимавших плацебо, пишет 360.
В результате у пациентов, употреблявших свекольный сок, не возникла необходимость повторного проведения стентирования. Кроме незначительного окрашивания мочи в розовый цвет, не было обнаружено никаких побочных эффектов. Как отметили ученые, обычно у 16% пациентов со стентом возникают серьезные проблемы с сердцем или кровообращением в течение двух лет после его установки, но при приеме свекольного сока этот показатель снизился почти вдвое — до 7,5%.