Стали известны даты, когда 14 омских школ закроют на двухлетний капремонт

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
В Омске на двухлетний цикл работ собираются закрыть 14 школ. Капремонт в 2024–2025 годах в рамках федеральной программы «Развитие образования» будут проводить в школах № 56, 118, 71, 79, 107, 11, 21, 14, 29, 91, 18, 82, 129, 133, в которых обучаются почти 12,5 тысяч детей.
На проведение капремонта в полном объеме в этих учебных заведениях необходима сумма в 2,3 млрд рублей.
Предстоящее закрытие школ на капремонт, да еще и на два года, беспокоит и родителей, и учеников. Поэтому на сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по социальным вопросам, у депутатов было много вопросов к руководителю депобразования Ильдару Бикмаеву по организации процесса.
«Через два года если школы не будут открыты, нужно с кото-то будет это спросить. Вы уверены, что суммы 2,3 млрд рублей хватит? Закрытие школ — это не просто красивый отчет, а родитель должен возить своего „мальчишку“ за несколько остановок, потому что чиновник так решил, а как забирать? Нужно вникнуть в каждую проблему», — отметил депутат Сергей Дроздов.
Волнует омичей и срок закрытия на капремонт образовательных учреждений, а именно смогут ли дети 1 сентября пойти в родные школы.
Директор депобра сообщил, что точная дата закрытия школ для проведения капитального ремонта будет известна за 1,5 — 2 месяца до начала самих работ. Тем не менее, существует три возможных варианта развития, когда учебные заведения закроют. Это 1 сентября 2023 года (не очень реальная дата, учитывая, что подрядчиков для капремонта еще не начинали искать), начало второй четверти (то есть ноябрь 2023-го) и 1 января 2024 года.
Исходя из этого завершать учебный год детям точно придется в других школах. Список учебных заведений, в которые переведут учеников 14 школ, Город55 публиковал в этом материале.
Добавим, что на заседании также обсудили проблемы с подрядчиками, как по капитальному, так и по текущему ремонту, необходимость создания централизованной службы для обслуживания образовательных учреждений, а также недостаток педагогических кадров на отдаленных территориях Омска. Последний момент, по мнению представителей депобразования решен.