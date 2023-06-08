Стали известны даты, когда 14 омских школ закроют на двухлетний капремонт

Директор депобра сообщил, что точная дата закрытия школ для проведения капитального ремонта будет известна за 1,5 — 2 месяца до начала самих работ. Тем не менее, существует три возможных варианта развития, когда учебные заведения закроют. Это 1 сентября 2023 года (не очень реальная дата, учитывая, что подрядчиков для капремонта еще не начинали искать), начало второй четверти (то есть ноябрь 2023-го) и 1 января 2024 года.