Спрос на кондиционеры в Омске вырос сразу на 80% еще в конце весны

Если сравнивать май этого года с прошлым, то спрос на установку кондиционеров вырос в городе на 83%. А ремонтом оборудования в преддверии этого лета интересовались на 80% активнее, чем в 2022 году. По оценке экспертов, спрос подскочил в связи с желанием потребителей сэкономить и на самих сплит-системах, и на услугах к ним.