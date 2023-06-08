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Спрос на кондиционеры в Омске вырос сразу на 80% еще в конце весны

8 июня 2023, 10:23
Фото: Город55
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Находчивые омичи приобрели технику задолго до жары.

До начала жары предусмотрительные жители региона стали активно обращаться к мастерам по ремонту кондиционеров. Омичи без соответствующей техники начали устанавливать их еще весной.

Если сравнивать май этого года с прошлым, то спрос на установку кондиционеров вырос в городе на 83%. А ремонтом оборудования в преддверии этого лета интересовались на 80% активнее, чем в 2022 году. По оценке экспертов, спрос подскочил в связи с желанием потребителей сэкономить и на самих сплит-системах, и на услугах к ним.

«Традиционно с наступлением весны стартует и активный сезон ремонта и строительства — и в этом году среди жителей Омска спрос в этой сфере значительно превосходит показатели прошлого года, на 57% год к году. Большая доля заказчиков обращаются за установкой кондиционеров в уже отремонтированное жилье, ищут услуги установки климатических систем для загородных домов и дач», — добавил руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах Александр Семочкин.

Отметим, что средняя цена на установку кондиционеров по стране не менялась с прошлого года. Это касается объявлений на Авито Услугах. Мастеру за данную услугу нужно заплатить минимум пять тыс рублей. Обслуживание техники при этом стало в целом дешевле по России на 34%. Средняя цена составила 300 рублей, но, разумеется, стоимость ремонта может быть разная в зависимости от модели кондиционера и вида поломки.

Ранее Город55 писал о погоде на предстоящие выходные в Омской области. По информации Обь-Иртышского УГМС, минимальная температура воздуха ночью составит всего лишь +6 градусов.

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#Алина Ясинская#Омск#Новости#Общество#Экономика#Жара#Аномальная жара#Кондиционеры#Спрос#Авито
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