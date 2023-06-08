Спрос на кондиционеры в Омске вырос сразу на 80% еще в конце весны

Posted Сегодня, 10:23
Published Сегодня, 10:23
Modified Сегодня, 10:25
Updated Сегодня, 10:25
До начала жары предусмотрительные жители региона стали активно обращаться к мастерам по ремонту кондиционеров. Омичи без соответствующей техники начали устанавливать их еще весной.
Если сравнивать май этого года с прошлым, то спрос на установку кондиционеров вырос в городе на 83%. А ремонтом оборудования в преддверии этого лета интересовались на 80% активнее, чем в 2022 году. По оценке экспертов, спрос подскочил в связи с желанием потребителей сэкономить и на самих сплит-системах, и на услугах к ним.
«Традиционно с наступлением весны стартует и активный сезон ремонта и строительства — и в этом году среди жителей Омска спрос в этой сфере значительно превосходит показатели прошлого года, на 57% год к году. Большая доля заказчиков обращаются за установкой кондиционеров в уже отремонтированное жилье, ищут услуги установки климатических систем для загородных домов и дач», — добавил руководитель категории «Деловые и хозяйственные услуги» на Авито Услугах Александр Семочкин.
Отметим, что средняя цена на установку кондиционеров по стране не менялась с прошлого года. Это касается объявлений на Авито Услугах. Мастеру за данную услугу нужно заплатить минимум пять тыс рублей. Обслуживание техники при этом стало в целом дешевле по России на 34%. Средняя цена составила 300 рублей, но, разумеется, стоимость ремонта может быть разная в зависимости от модели кондиционера и вида поломки.
Ранее Город55 писал о погоде на предстоящие выходные в Омской области. По информации Обь-Иртышского УГМС, минимальная температура воздуха ночью составит всего лишь +6 градусов.