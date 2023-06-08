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Posted Сегодня, 12:26

Published Сегодня, 12:26

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Рецессия в зоне евро была подтверждена Европейской комиссией

8 июня 2023, 12:26
Представитель Европейской комиссии, Верле Нютс, сообщила об этом на брифинге.

Последние пересмотры показали снижение экономического роста в нескольких странах Европейского союза, что привело к отрицательному показателю в -0,1% в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года. Однако текущие данные указывают на то, что рецессия в зимние месяцы была незначительной, не глубокой, пишет RT.

Нютс также отметила, что ситуация на рынке труда остается положительной, что свидетельствует о экономической устойчивости зоны евро.

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