Рецессия в зоне евро была подтверждена Европейской комиссией

Последние пересмотры показали снижение экономического роста в нескольких странах Европейского союза, что привело к отрицательному показателю в -0,1% в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года. Однако текущие данные указывают на то, что рецессия в зимние месяцы была незначительной, не глубокой, пишет RT.