Рецессия в зоне евро была подтверждена Европейской комиссией

Posted Сегодня, 12:26
Published Сегодня, 12:26
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Последние пересмотры показали снижение экономического роста в нескольких странах Европейского союза, что привело к отрицательному показателю в -0,1% в четвертом квартале 2022 года и первом квартале 2023 года. Однако текущие данные указывают на то, что рецессия в зимние месяцы была незначительной, не глубокой, пишет RT.
Нютс также отметила, что ситуация на рынке труда остается положительной, что свидетельствует о экономической устойчивости зоны евро.