Рекордная цена на бензин: Стоимость превысила 63 тысячи рублей за тонну

Posted Сегодня, 17:52
Published Сегодня, 17:52
Modified Сегодня, 17:54
Updated Сегодня, 17:54
Цена на бензин марки АИ-95 увеличилась на почти 1 процент, достигнув отметки в 63604 рубля за тонну. Топливо марки АИ-92 подорожало до 55233 рубля. Цена на дизель выросла на 0,02 процента и составила 50918 рублей за тонну, пишет Общественная служба новостей.
Эксперты связывают повышение цен на топливо с высоким сезоном и ростом оптовых цен. Ранее сообщалось, что в России может быть введен запрет на экспорт бензина из-за риска дефицита топлива на внутреннем рынке.