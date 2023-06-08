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Published Сегодня, 17:52

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Updated Сегодня, 17:54

Рекордная цена на бензин: Стоимость превысила 63 тысячи рублей за тонну

8 июня 2023, 17:52
Согласно данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, цена на бензин достигла рекордного уровня и превысила 63 тысячи рублей за тонну.

Цена на бензин марки АИ-95 увеличилась на почти 1 процент, достигнув отметки в 63604 рубля за тонну. Топливо марки АИ-92 подорожало до 55233 рубля. Цена на дизель выросла на 0,02 процента и составила 50918 рублей за тонну, пишет Общественная служба новостей.

Эксперты связывают повышение цен на топливо с высоким сезоном и ростом оптовых цен. Ранее сообщалось, что в России может быть введен запрет на экспорт бензина из-за риска дефицита топлива на внутреннем рынке.

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