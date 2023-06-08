Рекордная цена на бензин: Стоимость превысила 63 тысячи рублей за тонну

Цена на бензин марки АИ-95 увеличилась на почти 1 процент, достигнув отметки в 63604 рубля за тонну. Топливо марки АИ-92 подорожало до 55233 рубля. Цена на дизель выросла на 0,02 процента и составила 50918 рублей за тонну, пишет Общественная служба новостей.