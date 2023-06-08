Президент Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вопросы сотрудничества

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
Как сообщается из Кремля, Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, пишет RT.
В ходе разговора стороны высоко оценили сотрудничество в рамках ОПЕК+, обсудили расширение торгово-экономических связей и проекты в области инвестиций и энергетики.
Ранее ОПЕК+ объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и о планируемом сокращении общего уровня добычи в альянсе начиная с следующего года.
Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, отметил, что формат ОПЕК+ играет важную роль в обеспечении стабильности на международных энергетических рынках.