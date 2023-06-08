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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 11:33

Президент Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии вопросы сотрудничества

8 июня 2023, 11:31
Президент России Владимир Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом текущие вопросы.

Как сообщается из Кремля, Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии, пишет RT.

В ходе разговора стороны высоко оценили сотрудничество в рамках ОПЕК+, обсудили расширение торгово-экономических связей и проекты в области инвестиций и энергетики.

Ранее ОПЕК+ объявила о продлении нефтяной сделки на 2024 год и о планируемом сокращении общего уровня добычи в альянсе начиная с следующего года.

Пресс-секретарь президента России, Дмитрий Песков, отметил, что формат ОПЕК+ играет важную роль в обеспечении стабильности на международных энергетических рынках.

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