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Полив картофеля: важность, факторы и рекомендации

8 июня 2023, 08:11
Одним из важных аспектов ухода за картофелем является полив, который непосредственно влияет на его рост и урожайность, пишет Pravda.Ru. Однако, стоит ли всегда поливать картофель?

Этот вопрос беспокоит многих садоводов и огородников. В данной статье мы рассмотрим различные аспекты полива картофеля и предоставим рекомендации, чтобы помочь вам определить правильный режим полива для вашего картофельного участка.

Во-первых, влага играет важную роль в росте картофеля. Эта культура требует достаточного количества воды для нормального развития и функционирования. Вода участвует не только в метаболических процессах растения, но и служит транспортным средством для доставки питательных веществ к корням картофеля. Недостаток влаги может привести к замедлению роста, снижению урожайности и даже гибели картофельных кустов.

Во-вторых, погодные условия играют важную роль в определении необходимости полива картофеля. В периоды сильной жары и засушливости почва быстро высыхает, требуя дополнительного полива. Однако следует также учитывать местные условия, такие как тип почвы, наличие подземных вод и системы дренажа, которые могут влиять на влажность почвы. Учитывая эти факторы, можно определить оптимальный режим полива.

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