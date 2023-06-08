Полив картофеля: важность, факторы и рекомендации

Во-первых, влага играет важную роль в росте картофеля. Эта культура требует достаточного количества воды для нормального развития и функционирования. Вода участвует не только в метаболических процессах растения, но и служит транспортным средством для доставки питательных веществ к корням картофеля. Недостаток влаги может привести к замедлению роста, снижению урожайности и даже гибели картофельных кустов.