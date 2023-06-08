Полицейские нашили омича, который катался на машине по скейт-парку

Posted Сегодня, 10:26
Published Сегодня, 10:26
Modified Сегодня, 10:28
Updated Сегодня, 10:28
Сотрудники омской Госавтоинспекции установили личность нарушителя, который 7 июня катался по скейт-парку на автомобиле. Им оказался 22-летний омич.
Полицейские составили на нарушителя сразу несколько протоколов об административных правонарушениях. Вычислить водителя помогли видеоролики, размещенные в социальных сетях.
Напомним, в паблике «Инцидент Омск» опубликовали видео, где видно, как на площадку скейт-парка на улице Бударина заехал молодой человек на белых «Жигулях». Сначала машина стояла на покрытии, а после водитель решил ее развернуть.