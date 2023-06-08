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Полицейские нашили омича, который катался на машине по скейт-парку

8 июня 2023, 10:26
Фото: 1MI
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На молодого человека составили сразу несколько протоколов.

Сотрудники омской Госавтоинспекции установили личность нарушителя, который 7 июня катался по скейт-парку на автомобиле. Им оказался 22-летний омич.

Полицейские составили на нарушителя сразу несколько протоколов об административных правонарушениях. Вычислить водителя помогли видеоролики, размещенные в социальных сетях.

Напомним, в паблике «Инцидент Омск» опубликовали видео, где видно, как на площадку скейт-парка на улице Бударина заехал молодой человек на белых «Жигулях». Сначала машина стояла на покрытии, а после водитель решил ее развернуть.

В омском скейт-парке на Бударина заметили «Жигули»
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#Полиция#ПДД#Нарушение пдд#Скейт-парк#Происшествия#Омск#Евгений Игишев
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