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Первого зампреда омского правительства Валерия Бойко наградили золотой медалью

8 июня 2023, 06:37
Фото: Город55
Соответствующее распоряжение накануне подписал врио губернатора Виталий Хоценко.

7 июня 2023 года первый зампредседателя облправительства Валерий Бойко получил почетную награду. Распоряжение о награждении золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» подписал временный глава региона Виталий Хоценко.

Бойко трудится в Омске с 1994 года: с 1997 по 2004 год — это была работа в городской администрации, с 2004-го — в областном правительстве. Первым заместителем председателя правительства чиновник стал в январе 2018 года — при Александре Буркове. Напомним, что в 2021-м на должность первого запреда также назначили Дмитрия Ушакова.

В апреле этого года Город55 сообщал, что Валерий Бойко может уйти в отставку, но пока этого так и не произошло.

Валерия Бойко исключили из состава омской межведомственной комиссии при губернаторе
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#Юлия Истомина#Валерий Бойко#Награждение#Медаль#Награда#Врио губернатора Омской области#Виталий Хоценко#Политика#Новости#Омская область#Омск
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