Первого зампреда омского правительства Валерия Бойко наградили золотой медалью

Бойко трудится в Омске с 1994 года: с 1997 по 2004 год — это была работа в городской администрации, с 2004-го — в областном правительстве. Первым заместителем председателя правительства чиновник стал в январе 2018 года — при Александре Буркове. Напомним, что в 2021-м на должность первого запреда также назначили Дмитрия Ушакова.