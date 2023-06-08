Первого зампреда омского правительства Валерия Бойко наградили золотой медалью

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
7 июня 2023 года первый зампредседателя облправительства Валерий Бойко получил почетную награду. Распоряжение о награждении золотой медалью «За особые заслуги перед Омской областью» подписал временный глава региона Виталий Хоценко.
Бойко трудится в Омске с 1994 года: с 1997 по 2004 год — это была работа в городской администрации, с 2004-го — в областном правительстве. Первым заместителем председателя правительства чиновник стал в январе 2018 года — при Александре Буркове. Напомним, что в 2021-м на должность первого запреда также назначили Дмитрия Ушакова.
В апреле этого года Город55 сообщал, что Валерий Бойко может уйти в отставку, но пока этого так и не произошло.