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Posted Сегодня, 13:19

Published Сегодня, 13:19

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Омская прокуратура уличила муниципалитет в нарушении контрактной системы закупок

8 июня 2023, 13:19
Фото: Город55
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Администрация муниципального района заключала договор исключительно с одним подрядчиком.

Стало известно, что в Полтавском районе администрация нарушила закон при определении подрядной организации для пассажирских перевозок. Благодаря местной прокуратуре это было выяснено.

Как рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства, сотрудники управления архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения регулярно заключали договор только с одной компанией — ООО «Полтавскавтотранс». С прошлого года были подписаны 24 договора на общую сумму больше 9,5 млн рублей.

При этом в аукционе участвовало еще несколько организаций, которые администрацией игнорировались. В связи с этим главе Полтавского района внесли представление, но было также возбуждено и дело. Эта ситуация попала под ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.

По итогу начальник управления капитального строительства и архитектуры администрации Полтавского района обязан выплатит штраф в размере 25 тыс рублей. Постановление вступило в законную силу.

Ранее Город55 писал о том, как прошло заседание в Омском областном суде по уголовному делу бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова. Его обвинили в особо крупном взяточничестве на общую сумму порядка семи млн рублей.

Экс-начальнику омской полиции Быкову немного смягчили приговор
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#Алина Ясинская#Омская область#Новости#Контракт#Договор#Аукцион#Прокуратура Омской области#Представление#Административное правонарушение
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