Омская прокуратура уличила муниципалитет в нарушении контрактной системы закупок

Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
Стало известно, что в Полтавском районе администрация нарушила закон при определении подрядной организации для пассажирских перевозок. Благодаря местной прокуратуре это было выяснено.
Как рассказали в пресс-службе регионального надзорного ведомства, сотрудники управления архитектуры, капитального строительства и жизнеобеспечения регулярно заключали договор только с одной компанией — ООО «Полтавскавтотранс». С прошлого года были подписаны 24 договора на общую сумму больше 9,5 млн рублей.
При этом в аукционе участвовало еще несколько организаций, которые администрацией игнорировались. В связи с этим главе Полтавского района внесли представление, но было также возбуждено и дело. Эта ситуация попала под ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ.
По итогу начальник управления капитального строительства и архитектуры администрации Полтавского района обязан выплатит штраф в размере 25 тыс рублей. Постановление вступило в законную силу.
Ранее Город55 писал о том, как прошло заседание в Омском областном суде по уголовному делу бывшего начальника омской полиции Евгения Быкова. Его обвинили в особо крупном взяточничестве на общую сумму порядка семи млн рублей.