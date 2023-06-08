Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:12

Published Сегодня, 07:12

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

Изображение материала

Омичей предупредили, где и когда перекроют дороги из-за празднования Дня России

8 июня 2023, 07:12
Фото: Город55
иллюстрация
Ряд улиц и площадей перекроют с 10 по 13 июня.

В пресс-центре Администрации Омска сообщили, что с 10 по 13 июня в центре Омска перекроют ряд улиц и площадей. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня России.

Фото: Пресс-центр Администрации Омска

Также омичам предложили варианты объезда по следующим улицам:

  • Интернациональной;
  • Гагарина;
  • проспекту Карла Маркса.

Кроме того, на это время водителям запрещено парковаться в местах проведения мероприятий. С полным списком улиц и площадей можно ознакомиться в файле.

Список

Напомним, что в честь Дня России в Омске выступит Ирина Дубцова. Бесплатный концерт пройдет на Соборной площади в 8 часов вечера.

Сколько отдыхаем на 12 июня в Омске?
Узнать подробнее
Читайте также:
В Омске на День России выступит Ирина ДубцоваОмичам напомнили о трех выходных и короткой рабочей неделе в июне
#Ксения Карагодина#Перекрытие#Перекрытие дорог#День России#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
Подпишитесь
Спецпроект. Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
Сегодня, 06:50
В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области
Сегодня, 05:38
В Омской области уровень дефицита кадров достиг максимума с начала 2023 года
Сегодня, 05:14
В Заксобрании Омской области официально прекратили полномочия Владимира Варнавского
Сегодня, 05:19
Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард
Сегодня, 02:01
«Надо увеличивать доходы». У депутатов возникли вопросы к развитию туризма в Омске
Сегодня, 05:47