Омичей предупредили, где и когда перекроют дороги из-за празднования Дня России

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:18
Updated Сегодня, 07:18
В пресс-центре Администрации Омска сообщили, что с 10 по 13 июня в центре Омска перекроют ряд улиц и площадей. Это связано с проведением мероприятий, посвященных празднованию Дня России.
Также омичам предложили варианты объезда по следующим улицам:
Кроме того, на это время водителям запрещено парковаться в местах проведения мероприятий. С полным списком улиц и площадей можно ознакомиться в файле.
Напомним, что в честь Дня России в Омске выступит Ирина Дубцова. Бесплатный концерт пройдет на Соборной площади в 8 часов вечера.