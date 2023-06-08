Омич решил отомстить соседу и поджег его дом спустя полгода после ссоры

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Полицейские организовали проверку по обращению 25-летнего омича. Он рассказал, что кто-то пытался устроить поджог его дома на улице 20-я Линия. Возгорание случилось где-то в четыре часа утра.
На помощь мужчине пришли соседи, которые увидели горящую стену жилища. Они разбудили омича и вместе с ним потушили пожар. Поджигателя удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Под подозрение попал знакомый парня — 55-летний мужчина, проживающий в соседней многоэтажке.
Как задержанный объяснил следователю, он пытался таким образом отомстить парню за то, что он его обидел. Конфликт между соседями произошел в январе этого года, сообщили в пресс-центре регионального УМВД. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Мужчина проходит по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.
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