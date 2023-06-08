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Published Сегодня, 09:11

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Омич решил отомстить соседу и поджег его дом спустя полгода после ссоры

8 июня 2023, 09:11
Фото: Город55
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Теперь мужчине грозит до пяти лет заключения.

Полицейские организовали проверку по обращению 25-летнего омича. Он рассказал, что кто-то пытался устроить поджог его дома на улице 20-я Линия. Возгорание случилось где-то в четыре часа утра.

На помощь мужчине пришли соседи, которые увидели горящую стену жилища. Они разбудили омича и вместе с ним потушили пожар. Поджигателя удалось найти благодаря камерам видеонаблюдения. Под подозрение попал знакомый парня — 55-летний мужчина, проживающий в соседней многоэтажке.

Видео: УМВД РФ по Омской области

Как задержанный объяснил следователю, он пытался таким образом отомстить парню за то, что он его обидел. Конфликт между соседями произошел в январе этого года, сообщили в пресс-центре регионального УМВД. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

Мужчина проходит по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее Город55 писал о молодом сельчанине, которого обвиняют в поджоге тракторов на сельхозпредприятии. Бывший работник проник в пьяном виде на территорию и поджег два трактора.

#Алина Ясинская#Новости#Омск#Происшествия#Общество#Поджог#УМВД Омской области#Конфликт#Возгорание#Видео
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