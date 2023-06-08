Офтальмолог рассказал о возрастных проблемах со зрением и способах их лечения

Posted Сегодня, 08:09
Published Сегодня, 08:09
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
Макулодистрофия — это состояние, при котором сетчатка глаза становится проблемой. Одним из симптомов является появление мутного пятна перед глазами, а предметы могут казаться неровными и плавающими. Для точной диагностики необходимо обратиться к врачу и использовать специальное оборудование. Важно отметить, что при данном заболевании можно полностью потерять зрение.
Пресбиопия, в свою очередь, характеризуется снижением скорости фокусировки глаз, особенно при переключении взгляда с ближнего объекта на дальний. Это связано с утратой эластичности хрусталика глаза. Лечение данного состояния требует обращения к офтальмологу. Один из способов коррекции — ношение очков с бифокальными линзами. Также возможен радикальный метод лечения, который включает замену хрусталика.
Игорь Дубенков подчеркнул, что раннее обращение к врачу-офтальмологу и правильное лечение могут существенно улучшить состояние зрения при возрастных проблемах.