Офтальмолог рассказал о возрастных проблемах со зрением и способах их лечения

Пресбиопия, в свою очередь, характеризуется снижением скорости фокусировки глаз, особенно при переключении взгляда с ближнего объекта на дальний. Это связано с утратой эластичности хрусталика глаза. Лечение данного состояния требует обращения к офтальмологу. Один из способов коррекции — ношение очков с бифокальными линзами. Также возможен радикальный метод лечения, который включает замену хрусталика.