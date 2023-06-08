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Офтальмолог рассказал о возрастных проблемах со зрением и способах их лечения

8 июня 2023, 08:09
Врач-офтальмолог Игорь Дубенков поделился информацией о возрастных проблемах со зрением и предложил методы их лечения. Он особо обратил внимание на два распространенных заболевания — макулодистрофию и пресбиопию, пишет Pravda.Ru.

Макулодистрофия — это состояние, при котором сетчатка глаза становится проблемой. Одним из симптомов является появление мутного пятна перед глазами, а предметы могут казаться неровными и плавающими. Для точной диагностики необходимо обратиться к врачу и использовать специальное оборудование. Важно отметить, что при данном заболевании можно полностью потерять зрение.

Пресбиопия, в свою очередь, характеризуется снижением скорости фокусировки глаз, особенно при переключении взгляда с ближнего объекта на дальний. Это связано с утратой эластичности хрусталика глаза. Лечение данного состояния требует обращения к офтальмологу. Один из способов коррекции — ношение очков с бифокальными линзами. Также возможен радикальный метод лечения, который включает замену хрусталика.

Игорь Дубенков подчеркнул, что раннее обращение к врачу-офтальмологу и правильное лечение могут существенно улучшить состояние зрения при возрастных проблемах.

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