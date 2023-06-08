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Published Сегодня, 17:42

Modified Сегодня, 17:43

Updated Сегодня, 17:43

Нью-Йорк стал самым дорогим городом для проживания по рейтингу ECA International

8 июня 2023, 17:42
По традиционному рейтингу стоимости проживания, опубликованному консалтинговой компанией ECA International, Гонконг упустил лидерство и занял второе место. На первое место вышел Нью-Йорк.

Третье место в рейтинге заняла Женева, в то время как Москва сместилась с 62-го на 25-е место. Рейтинг часто используется для анализа стоимости проживания сотрудников, работающих за рубежом, пишет Общественная служба новостей.

Составители списка отметили сокращение присутствия азиатских городов в рейтинге, за исключением Сингапура, Сеула и Янгона, где стоимость аренды жилья растет из-за ограниченного предложения.

Кроме того, увеличилась стоимость аренды в Тбилиси, Ереване, Дубае и Стамбуле. Санкт-Петербург занял 116-е место в рейтинге.

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