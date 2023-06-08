Нью-Йорк стал самым дорогим городом для проживания по рейтингу ECA International

Posted Сегодня, 17:42
Published Сегодня, 17:42
Modified Сегодня, 17:43
Updated Сегодня, 17:43
Третье место в рейтинге заняла Женева, в то время как Москва сместилась с 62-го на 25-е место. Рейтинг часто используется для анализа стоимости проживания сотрудников, работающих за рубежом, пишет Общественная служба новостей.
Составители списка отметили сокращение присутствия азиатских городов в рейтинге, за исключением Сингапура, Сеула и Янгона, где стоимость аренды жилья растет из-за ограниченного предложения.
Кроме того, увеличилась стоимость аренды в Тбилиси, Ереване, Дубае и Стамбуле. Санкт-Петербург занял 116-е место в рейтинге.