Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:42

Published Сегодня, 16:42

Modified Сегодня, 16:44

Updated Сегодня, 16:44

Изображение материала

На выставке «Евразия — наш дом» представили инновационные решения от Сбера

8 июня 2023, 16:42
Фото: Сбер
В рамках международной выставки «Евразия — наш дом», приуроченной к председательству России в органах Евразийского экономического союза, Сбербанк презентовал несколько инновационных решений, способствующих повышению эффективности здравоохранения, образования и других отраслей экономики.

Мероприятие проводится в Сочи с 7 по 9 июня на территории парка науки и искусства «Сириус».

Как сообщает lenta.ru, инновационные проекты Сбера презентовал его глава Герман Греф. В презентации приняли участие председатель Правительства России Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ.

Среди многообещающих разработок — умный помощник врача «ТОП-3». После оценки симптомов пациента он предлагает три наиболее вероятных диагноза. Система уже запущена во всех взрослых поликлиниках российской столицы. С ее помощью врачам удалось предварительно диагностировать порядка 10 млн заболеваний, в результате чего показатель эффективности постановки диагнозов увеличился на 7,4%.

Во время пандемии более чем в 30 российских регионах медики применяли в работе алгоритм «КТ легких» для выявления коронавирусной инфекции. На сегодняшний день он помогает выявлять и иные патологии, среди которых онкологические заболевания.

Благодаря образовательному проекту «Школа 21» кандидаты старше 18 лет, которые успешно преодолели отборочные этапы, получают возможность бесплатно получить одну из востребованных профессий в сфере IT. Сейчас обучение проходят 4100 человек в кампусах школы в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. Свыше 1800 человек уже стажируются или успешно трудоустроены в ряде крупных российских IT-компаний и стартапов.

В числе прочего Герман Греф рассказал о возможностях искусственного интеллекта. Нейросеть Сбербанка GigaChat способна отвечать на вопросы клиентов, вести диалог, писать программный код, создавать текстовые материалы и картинки на основе описаний.

Еще одна нейросеть — Kandinsky 2.1 — может за несколько секунд создать картинку на базе текстового описания. Модель способна обрабатывать запросы на 101 языке и генерировать изображения в различных стилях. Нейросеть вошла в число самых быстрорастущих сервисов на основе искусственного интеллекта в мире.

Подпишитесь
Спецпроект. Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
Сегодня, 06:50
В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области
Сегодня, 05:38
За долги обанкротившегося омского фонда «Жилище» заплатят его бывшие директора
Сегодня, 08:47
Первого зампреда омского правительства Валерия Бойко наградили золотой медалью
Сегодня, 06:37
Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард
Сегодня, 02:01
Все замерло. Ремонт в омской гимназии № 88 рискуют не успеть закончить до конца года
Сегодня, 10:00