На выставке «Евразия — наш дом» представили инновационные решения от Сбера

Благодаря образовательному проекту «Школа 21» кандидаты старше 18 лет, которые успешно преодолели отборочные этапы, получают возможность бесплатно получить одну из востребованных профессий в сфере IT. Сейчас обучение проходят 4100 человек в кампусах школы в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. Свыше 1800 человек уже стажируются или успешно трудоустроены в ряде крупных российских IT-компаний и стартапов.