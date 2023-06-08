На выставке «Евразия — наш дом» представили инновационные решения от Сбера

Posted Сегодня, 16:42
Published Сегодня, 16:42
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Мероприятие проводится в Сочи с 7 по 9 июня на территории парка науки и искусства «Сириус».
Как сообщает lenta.ru, инновационные проекты Сбера презентовал его глава Герман Греф. В презентации приняли участие председатель Правительства России Михаил Мишустин и главы правительств стран СНГ.
Среди многообещающих разработок — умный помощник врача «ТОП-3». После оценки симптомов пациента он предлагает три наиболее вероятных диагноза. Система уже запущена во всех взрослых поликлиниках российской столицы. С ее помощью врачам удалось предварительно диагностировать порядка 10 млн заболеваний, в результате чего показатель эффективности постановки диагнозов увеличился на 7,4%.
Во время пандемии более чем в 30 российских регионах медики применяли в работе алгоритм «КТ легких» для выявления коронавирусной инфекции. На сегодняшний день он помогает выявлять и иные патологии, среди которых онкологические заболевания.
Благодаря образовательному проекту «Школа 21» кандидаты старше 18 лет, которые успешно преодолели отборочные этапы, получают возможность бесплатно получить одну из востребованных профессий в сфере IT. Сейчас обучение проходят 4100 человек в кампусах школы в Москве, Казани, Новосибирске и Сургуте. Свыше 1800 человек уже стажируются или успешно трудоустроены в ряде крупных российских IT-компаний и стартапов.
В числе прочего Герман Греф рассказал о возможностях искусственного интеллекта. Нейросеть Сбербанка GigaChat способна отвечать на вопросы клиентов, вести диалог, писать программный код, создавать текстовые материалы и картинки на основе описаний.
Еще одна нейросеть — Kandinsky 2.1 — может за несколько секунд создать картинку на базе текстового описания. Модель способна обрабатывать запросы на 101 языке и генерировать изображения в различных стилях. Нейросеть вошла в число самых быстрорастущих сервисов на основе искусственного интеллекта в мире.