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На курильском острове Парамушир произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

8 июня 2023, 08:28
Специалисты Российской академии наук (РАН) зафиксировали пепловый выброс на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Сахалинской области.

По информации ведомства, выброс пепла на вулкане Эбеко произошел в течение дня 8 июня и достиг высоты до 2,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км, пишут Известия.

Однако в городе Северо-Курильске не было наблюдаемого падения пепла, а запах сероводорода не зафиксирован. В пресс-службе МЧС подчеркнули, что для жизнедеятельности населения угроз нет.

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