На курильском острове Парамушир произошел выброс пепла на вулкане Эбеко

Posted Сегодня, 08:28
Published Сегодня, 08:28
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
По информации ведомства, выброс пепла на вулкане Эбеко произошел в течение дня 8 июня и достиг высоты до 2,5 км над уровнем моря. Шлейф пепла распространился в юго-восточном направлении на расстояние более 5 км, пишут Известия.
Однако в городе Северо-Курильске не было наблюдаемого падения пепла, а запах сероводорода не зафиксирован. В пресс-службе МЧС подчеркнули, что для жизнедеятельности населения угроз нет.