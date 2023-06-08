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Published Сегодня, 11:40

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Updated Сегодня, 11:41

Минпромторг разработал проект о передаче бывшего завода Toyota концерну «Алмаз-Антей»

8 июня 2023, 11:40
Согласно информации от Интерфакса, проект постановления находится на общественном обсуждении до 21 июня.

В настоящий момент проект и соответствующая пояснительная записка не указывают, кому будет продана 100-процентная доля ФГУП «НАМИ» в юридическом лице, владеющем активами бывшего завода Toyota, пишет RT.

Пресс-служба Минпромторга сообщила агентству, что передача будет осуществлена в пользу концерна «Алмаз-Антей», который планирует организовать производство грузовиков на территории петербургского автозавода, а также в перспективе, к 2026 году, выпустить электрокроссовер E-Neva.

В мае заместитель генерального директора концерна «Алмаз-Антей» Михаил Подвязников объявил о планах по производству электрических микрокаров L-type на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге.

По словам Подвязникова, планируется выпуск около 10-14 тысяч машин.

В начале декабря 2022 года стало известно, что завод японского автоконцерна Toyota в Санкт-Петербурге был приостановлен и проходит процедуру консервации.

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