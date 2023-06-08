Минпромторг разработал проект о передаче бывшего завода Toyota концерну «Алмаз-Антей»

Пресс-служба Минпромторга сообщила агентству, что передача будет осуществлена в пользу концерна «Алмаз-Антей», который планирует организовать производство грузовиков на территории петербургского автозавода, а также в перспективе, к 2026 году, выпустить электрокроссовер E-Neva.