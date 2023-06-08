Мэр Владивостока призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный режим

Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:23
Updated Сегодня, 13:23
По информации, предоставленной мэром, во Владивостоке ожидаются сильные ливни с грозой и ветром, достигающим скорости до 24 м/с, пишет RT.
В своем сообщении в Telegram-канале, Шестаков также обратился к автомобилистам, советуя не оставлять свои автомобили у подпорных стен, около высоких деревьев и объемных рекламных конструкций. Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности горожан в условиях плохой погоды.
Призыв мэра Владивостока направлен на минимизацию рисков для работников и снижение возможных проблем в связи с погодными условиями. Перевод на удаленный режим работы поможет предотвратить возможные трудности, связанные с дорожным движением и обеспечить сохранность сотрудников.