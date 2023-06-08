Мэр Владивостока призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный режим

В своем сообщении в Telegram-канале, Шестаков также обратился к автомобилистам, советуя не оставлять свои автомобили у подпорных стен, около высоких деревьев и объемных рекламных конструкций. Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности горожан в условиях плохой погоды.