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Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:23

Updated Сегодня, 13:23

Мэр Владивостока призвал работодателей перевести сотрудников на удаленный режим

8 июня 2023, 13:22
Мэр Владивостока, Константин Шестаков, обратился к работодателям города с призывом перевести своих сотрудников на удалённый режим работы в пятницу, 9 июня, в связи с прогнозируемым усилением дождей.

По информации, предоставленной мэром, во Владивостоке ожидаются сильные ливни с грозой и ветром, достигающим скорости до 24 м/с, пишет RT.

В своем сообщении в Telegram-канале, Шестаков также обратился к автомобилистам, советуя не оставлять свои автомобили у подпорных стен, около высоких деревьев и объемных рекламных конструкций. Эти меры предпринимаются для обеспечения безопасности горожан в условиях плохой погоды.

Призыв мэра Владивостока направлен на минимизацию рисков для работников и снижение возможных проблем в связи с погодными условиями. Перевод на удаленный режим работы поможет предотвратить возможные трудности, связанные с дорожным движением и обеспечить сохранность сотрудников.

#Ольга Земскова
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