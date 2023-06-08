Медицинский эксперт предупреждает о потенциальных рисках приёма мелатонина

Специалист Кристина Малюкова также говорит о том, что после 07:00 мелатонин перестает вырабатываться, поэтому продолжать спать дальше не имеет смысла. Относительно приема мелатонина в виде добавок, эксперт подчеркивает, что его использование должно быть ограничено и проводиться по рекомендации квалифицированного специалиста.