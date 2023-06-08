Медицинский эксперт предупреждает о потенциальных рисках приёма мелатонина

Posted Сегодня, 07:16
Published Сегодня, 07:16
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
Она отметила, что мелатонин начинает активно синтезироваться в организме с 21:00, а пик его активности приходится на период с 22:00 до 01:00. Поэтому рекомендуется ложиться спать в этом временном промежутке, чтобы обеспечить крепкий, полноценный и качественный сон.
Однако, нарушение циркадных ритмов, вызванное полуночным образом жизни, просмотром фильмов или чтением новостей, приводит к тому, что мелатонин перестает действовать, а активизируется гормон стресса — кортизол.
Специалист Кристина Малюкова также говорит о том, что после 07:00 мелатонин перестает вырабатываться, поэтому продолжать спать дальше не имеет смысла. Относительно приема мелатонина в виде добавок, эксперт подчеркивает, что его использование должно быть ограничено и проводиться по рекомендации квалифицированного специалиста.
Мелатонин вызывает сильную зависимость, и злоупотребление им может привести к прекращению естественного синтеза гормона, что затруднит засыпание без применения препаратов. Поэтому самолечение мелатонином не рекомендуется.
Кристина Малюкова также напоминает о пользе естественного мелатонина для организма. Он снижает выработку гормона голода — грелина, регулирует процессы всасывания в кишечнике, участвует в регуляции активности гормонов, вырабатываемых в ЖКТ, способствует активации выработки тестостерона и поддержанию энергетического баланса организма.
Специалист рекомендует помочь организму самостоятельно вырабатывать мелатонин, следуя нескольким правилам: ложиться спать не позже 23:00, проветривать помещение перед сном, создавать полную темноту в комнате, где спите, избегать использования мобильных телефонов и чтения негативных новостей перед сном.