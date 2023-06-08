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Published Сегодня, 07:16

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Updated Сегодня, 07:19

Медицинский эксперт предупреждает о потенциальных рисках приёма мелатонина

8 июня 2023, 07:16
Эксперт по питанию Кристина Малюкова объяснила, что важно соблюдать циркадные ритмы и не нарушать режим сна, чтобы гормон мелатонин выполнял свою функцию.

Она отметила, что мелатонин начинает активно синтезироваться в организме с 21:00, а пик его активности приходится на период с 22:00 до 01:00. Поэтому рекомендуется ложиться спать в этом временном промежутке, чтобы обеспечить крепкий, полноценный и качественный сон.

Однако, нарушение циркадных ритмов, вызванное полуночным образом жизни, просмотром фильмов или чтением новостей, приводит к тому, что мелатонин перестает действовать, а активизируется гормон стресса — кортизол.

Специалист Кристина Малюкова также говорит о том, что после 07:00 мелатонин перестает вырабатываться, поэтому продолжать спать дальше не имеет смысла. Относительно приема мелатонина в виде добавок, эксперт подчеркивает, что его использование должно быть ограничено и проводиться по рекомендации квалифицированного специалиста.

Мелатонин вызывает сильную зависимость, и злоупотребление им может привести к прекращению естественного синтеза гормона, что затруднит засыпание без применения препаратов. Поэтому самолечение мелатонином не рекомендуется.

Кристина Малюкова также напоминает о пользе естественного мелатонина для организма. Он снижает выработку гормона голода — грелина, регулирует процессы всасывания в кишечнике, участвует в регуляции активности гормонов, вырабатываемых в ЖКТ, способствует активации выработки тестостерона и поддержанию энергетического баланса организма.

Специалист рекомендует помочь организму самостоятельно вырабатывать мелатонин, следуя нескольким правилам: ложиться спать не позже 23:00, проветривать помещение перед сном, создавать полную темноту в комнате, где спите, избегать использования мобильных телефонов и чтения негативных новостей перед сном.

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