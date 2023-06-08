Лекарства в Херсонской области в наличии: Наводнения не затронули поставки

Артыш Сат также отметил, что в настоящее время в области имеется 364 свободных коек, и при необходимости могут быть активированы еще 130 дополнительных коек. Служба скорой помощи функционирует в усиленном режиме с 29 организованными бригадами, а для эвакуации больных задействовано 12 бригад скорой помощи, при этом еще 29 бригад находятся в повышенной готовности.