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Лекарства в Херсонской области в наличии: Наводнения не затронули поставки

8 июня 2023, 17:31
Проблем с поставкой лекарств в Херсонской области, где некоторые районы страдают от наводнений после прорыва Каховской ГЭС, не выявлено, сообщил временно исполняющий обязанности министра здравоохранения области, Артыш Сат, в интервью телеканалу «Россия-24».

Он подчеркнул, что в регионе нет проблем с поставкой лекарственных средств, пишет Общественная служба новостей.

Артыш Сат также отметил, что в настоящее время в области имеется 364 свободных коек, и при необходимости могут быть активированы еще 130 дополнительных коек. Служба скорой помощи функционирует в усиленном режиме с 29 организованными бригадами, а для эвакуации больных задействовано 12 бригад скорой помощи, при этом еще 29 бригад находятся в повышенной готовности.

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