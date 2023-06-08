Lada представляет новую модификацию Vesta: седан Aura с удлиненным кузовом

Posted Сегодня, 18:00
Published Сегодня, 18:00
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Updated Сегодня, 18:04
Автомобиль будет оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 лошадиные силы, пишет Общественная служба новостей.
Глава «AvtoVAZ» Максим Соколов отметил, что новая модель Lada Vesta Aura, которая имеет созвучие с Aurus, представляет собой удлиненную версию и может быть использована в госзаказе для чиновников.
Седан Aura также будет оснащен автоматической коробкой передач, а салон будет выполнен из натуральной кожи российского производства. Не сообщается точная дата начала серийного производства новой модели, однако с 9 июня будет начата продажа обновленной Lada Vesta NG, стоимость которой составляет около 1,2 млн рублей.