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Lada представляет новую модификацию Vesta: седан Aura с удлиненным кузовом

8 июня 2023, 18:00
На выставке «Евразия — наш дом» в Краснодарском крае, Tolyatti-based «AvtoVAZ» представил обновленную модификацию Lada Vesta под названием Aura. В новой модели седана удлинен кузов на 25 см, что обеспечивает больше пространства для задних пассажиров.

Автомобиль будет оснащен 1,8-литровым бензиновым двигателем мощностью 122 лошадиные силы, пишет Общественная служба новостей.

Глава «AvtoVAZ» Максим Соколов отметил, что новая модель Lada Vesta Aura, которая имеет созвучие с Aurus, представляет собой удлиненную версию и может быть использована в госзаказе для чиновников.

Седан Aura также будет оснащен автоматической коробкой передач, а салон будет выполнен из натуральной кожи российского производства. Не сообщается точная дата начала серийного производства новой модели, однако с 9 июня будет начата продажа обновленной Lada Vesta NG, стоимость которой составляет около 1,2 млн рублей.

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