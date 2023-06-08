Lada представляет новую модификацию Vesta: седан Aura с удлиненным кузовом

Седан Aura также будет оснащен автоматической коробкой передач, а салон будет выполнен из натуральной кожи российского производства. Не сообщается точная дата начала серийного производства новой модели, однако с 9 июня будет начата продажа обновленной Lada Vesta NG, стоимость которой составляет около 1,2 млн рублей.