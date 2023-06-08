Как выбрать правильный дорожный перекус: советы эксперта по диетическому питанию

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Прежде всего, эксперт рекомендует избегать молочных и кисломолочных продуктов, так как они быстро портятся и могут вызвать сильное кишечное расстройство и дисбактериоз, пишет газета «Известия».
Однако, если необходимо потребить молоко, Верис советует приобрести ультрапастеризованное молоко в небольших тетрапакетах, которое можно хранить в запечатанном виде в тепле при температуре до 25 градусов.
Также следует избегать вареных колбас и сосисок, так как они могут испортиться во время длительной поездки и стать непригодными для употребления. Для предотвращения пищевой токсикоинфекции рекомендуется взять с собой запеченное мясо.
Выбор правильного дорожного перекуса играет важную роль в комфортной поездке, поэтому следование рекомендациям эксперта поможет избежать неприятностей и сохранить хорошее самочувствие во время путешествия.