Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:29

Published Сегодня, 08:29

Modified Сегодня, 08:31

Updated Сегодня, 08:31

Как выбрать правильный дорожный перекус: советы эксперта по диетическому питанию

8 июня 2023, 08:29
Эксперт по диетическому питанию Артем Верис, поделился советами по выбору подходящих продуктов в качестве дорожного перекуса, чтобы не испортить впечатление от поездки, в интервью «Газете.Ru».

Прежде всего, эксперт рекомендует избегать молочных и кисломолочных продуктов, так как они быстро портятся и могут вызвать сильное кишечное расстройство и дисбактериоз, пишет газета «Известия».

Однако, если необходимо потребить молоко, Верис советует приобрести ультрапастеризованное молоко в небольших тетрапакетах, которое можно хранить в запечатанном виде в тепле при температуре до 25 градусов.

Также следует избегать вареных колбас и сосисок, так как они могут испортиться во время длительной поездки и стать непригодными для употребления. Для предотвращения пищевой токсикоинфекции рекомендуется взять с собой запеченное мясо.

Выбор правильного дорожного перекуса играет важную роль в комфортной поездке, поэтому следование рекомендациям эксперта поможет избежать неприятностей и сохранить хорошее самочувствие во время путешествия.

Подпишитесь
Спецпроект. Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
Сегодня, 06:50
В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области
Сегодня, 05:38
За долги обанкротившегося омского фонда «Жилище» заплатят его бывшие директора
Сегодня, 08:47
В Заксобрании Омской области официально прекратили полномочия Владимира Варнавского
Сегодня, 05:19
Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард
Сегодня, 02:01
Все замерло. Ремонт в омской гимназии № 88 рискуют не успеть закончить до конца года
Сегодня, 10:00