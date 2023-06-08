Главу Минтранса Ростовской области теперь критикуют известные российские блогеры

Как пишет rostovgazeta.ru, просмотры видеоролика о путешествии в родные края на канале Вали Карнавал перешагнули отметку в 1,5 миллиона. Аудитория также поспешила поделиться личными наблюдениями по данному вопросу. В частности, «Блокнот Ростов» разместил жалобы местных жителей, страдающих от аварийного состояния дорог даже не в селах, а в самой донской столице. Жители Ростова-на Дону уверяют, что добраться до дома с комфортом совершенно невозможно из-за гигантских ям с глубокими лужами, которые можно преодолеть лишь вплавь. Что касается городских властей, то, по сообщениям ростовчан, администрация ограничивается отписками в ответ на жалобы, постоянно обещая, что деньги на ремонт дорог непременно выделят.