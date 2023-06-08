Главу Минтранса Ростовской области теперь критикуют известные российские блогеры

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:21
Updated Сегодня, 19:21
Как утверждает девушка, более 20 лет в ее родном Кагальницком районе ни разу не ремонтировалось дорожное полотно.
«Дорога просто жесть, ад! Представляете, мне 21 год. Сколько себя помню, эта дорога была вот такой!» — не прекращала возмущаться блогер.
Как пишет rostovgazeta.ru, просмотры видеоролика о путешествии в родные края на канале Вали Карнавал перешагнули отметку в 1,5 миллиона. Аудитория также поспешила поделиться личными наблюдениями по данному вопросу. В частности, «Блокнот Ростов» разместил жалобы местных жителей, страдающих от аварийного состояния дорог даже не в селах, а в самой донской столице. Жители Ростова-на Дону уверяют, что добраться до дома с комфортом совершенно невозможно из-за гигантских ям с глубокими лужами, которые можно преодолеть лишь вплавь. Что касается городских властей, то, по сообщениям ростовчан, администрация ограничивается отписками в ответ на жалобы, постоянно обещая, что деньги на ремонт дорог непременно выделят.
Тема аварийного состояния ростовских дорог в течение двух последних месяцев неоднократно поднималась в эфире региональных и федеральных СМИ. Но, даже несмотря на тот факт, что президент РФ, проезжая по региону, заинтересовался этой проблемой, вопрос продолжает оставаться нерешенным.
Также известно, что Министерство транспорта Ростовской области регулярно фигурирует в сводках УФАС. Несколько дней назад арбитражным судом была подтверждена законность решения УФАС, свидетельствующего об участии ведомства в картельном сговоре. Сообщается, что региональный минтранс увеличил объем закупок на содержание автодорог для обеспечения победы двух участников — ГУП РО «РостовАвтоДор» и ООО «Тацинское ДСУ». Следует также отметить, что в первой организации в период 2012–2020 годов ряд руководящих должностей занимал Владимир Окунев — действующий глава минтранса региона.
В связи с этим местные депутаты представили отчет, в рамках которого сообщили о работе, проведенной в течение пяти последних лет. Согласно докладу, в регионе было осуществлено масштабное строительство объектов инфраструктуры, выводящих Ростовскую область на качественно новый уровень жизни, что в первую очередь затрагивает дорожную сферу.
По информации, предоставленной представителями власти, в регионе завершено строительство южного подъезда, а в Волгодонске скоро завершится возведение моста через балку Сухосоленовская. Кроме того, на днях состоится открытие масштабного дорожного разгрузочного проекта для Ростова-на-Дону — транспортного обхода Аксая по трассе М-4 «Дон». Несмотря на все эти успехи, в отчете нет никаких данных о дорогах, по которым в действительности передвигаются жители региона.