Финансист рассказала, как стать инвестором и куда лучше вложить деньги в 2023 году

Posted Сегодня, 06:58
Published Сегодня, 06:58
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Updated Сегодня, 07:01
Однако, прежде чем вкладывать деньги, необходимо овладеть теоретической базой и разработать стратегию инвестирования, определив срок, сумму и виды активов.
Одним из важных аспектов инвестиций является диверсификация. Распределение денег по классам активов, сегментам экономики, странам и валютам позволяет минимизировать риски и повышает вероятность успеха. Кроме того, Янбаева отметила, что знакомство с фондовым рынком может быть полезным для инвесторов, а в текущей ситуации стоит обратить внимание на акции экспортных компаний, особенно тех, у которых значительная доля экспорта направлена в Китай, пишет Pravda.Ru.
Драгоценные металлы также являются популярным инструментом инвестирования, так как считаются защитными активами в периоды кризисов. Рекомендуется выделить около 10% портфеля под металлы, такие как золото, серебро, платина и палладий.
Недвижимость также остается привлекательным направлением для инвестиций, особенно при сдаче в аренду, но следует учесть особенности этого вида инвестиций и рассчитывать на долгосрочную доходность.
Кроме того, включение валюты в инвестиционный портфель обеспечивает диверсификацию и может приносить доходы за счет разницы в курсах.
Важно помнить, что инвестирование является долгосрочным процессом, и необходимо быть готовым к колебаниям и рискам на рынке. Поэтому рекомендуется заранее оценить свою финансовую готовность и составить финансовую подушку безопасности, позволяющую покрыть расходы на 3-6 месяцев.