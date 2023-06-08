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Posted Сегодня, 06:58

Published Сегодня, 06:58

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Updated Сегодня, 07:01

Финансист рассказала, как стать инвестором и куда лучше вложить деньги в 2023 году

8 июня 2023, 06:58
Финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева отметила, что инвестирование не является исключительной привилегией для богатых людей, и для начала достаточно иметь всего 1000 рублей.

Однако, прежде чем вкладывать деньги, необходимо овладеть теоретической базой и разработать стратегию инвестирования, определив срок, сумму и виды активов.

Одним из важных аспектов инвестиций является диверсификация. Распределение денег по классам активов, сегментам экономики, странам и валютам позволяет минимизировать риски и повышает вероятность успеха. Кроме того, Янбаева отметила, что знакомство с фондовым рынком может быть полезным для инвесторов, а в текущей ситуации стоит обратить внимание на акции экспортных компаний, особенно тех, у которых значительная доля экспорта направлена в Китай, пишет Pravda.Ru.

Драгоценные металлы также являются популярным инструментом инвестирования, так как считаются защитными активами в периоды кризисов. Рекомендуется выделить около 10% портфеля под металлы, такие как золото, серебро, платина и палладий.

Недвижимость также остается привлекательным направлением для инвестиций, особенно при сдаче в аренду, но следует учесть особенности этого вида инвестиций и рассчитывать на долгосрочную доходность.

Кроме того, включение валюты в инвестиционный портфель обеспечивает диверсификацию и может приносить доходы за счет разницы в курсах.

Важно помнить, что инвестирование является долгосрочным процессом, и необходимо быть готовым к колебаниям и рискам на рынке. Поэтому рекомендуется заранее оценить свою финансовую готовность и составить финансовую подушку безопасности, позволяющую покрыть расходы на 3-6 месяцев.

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