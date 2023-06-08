Финансист рассказала, как стать инвестором и куда лучше вложить деньги в 2023 году

Финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева отметила, что инвестирование не является исключительной привилегией для богатых людей, и для начала достаточно иметь всего 1000 рублей.