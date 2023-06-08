Эксперты выявили новый метод мошенничества в мессенджерах

Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса, рассказал: «Клиенты сообщают о случаях, когда от их имени и с их фотографией в мессенджерах пишут близким друзьям или коллегам и просят о помощи под различными предлогами. Похожие атаки используются уже много лет, когда мошенники взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, описывали кризисные ситуации и срочно просили деньги».