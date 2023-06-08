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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:08

Updated Сегодня, 09:08

Эксперты выявили новый метод мошенничества в мессенджерах

8 июня 2023, 09:04
Эксперты предупредили о новой схеме мошенничества, которая теперь активно используется в мессенджерах.

Мошенники создают поддельные аккаунты, выдавая себя за знакомых жертв. Эти поддельные аккаунты содержат фотографии и личные данные потенциальных жертв. Они затем обращаются к друзьям или коллегам жертвы через мессенджеры с просьбой перевести деньги, используя различные предлоги, такие как заем или экстренная ситуация, пишет iz.ru.

Никита Чугунов, старший вице-президент ВТБ и руководитель департамента цифрового бизнеса, рассказал: «Клиенты сообщают о случаях, когда от их имени и с их фотографией в мессенджерах пишут близким друзьям или коллегам и просят о помощи под различными предлогами. Похожие атаки используются уже много лет, когда мошенники взламывали аккаунты пользователей в социальных сетях, описывали кризисные ситуации и срочно просили деньги».

Согласно данным банка, активность мошенников в мессенджерах выросла на 12% с прошлого года. Аналитики рекомендуют своим клиентам использовать мобильные банки, например, сервис «ВТБ Онлайн», для защиты своих средств. С помощью указанного сервиса можно скрыть баланс счетов, установить лимиты на операции и быстро заблокировать аккаунт.

Банки также, как правило, предоставляют специальный раздел «Безопасность», где можно заблокировать кредитные карты в случае экстренной ситуации. Для контроля всех операций по картам и счетам рекомендуется подключить SMS-уведомления и оперативно получать актуальную информацию от банка.

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