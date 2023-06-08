Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:41

Published Сегодня, 11:41

Modified Сегодня, 11:43

Updated Сегодня, 11:43

Изображение материала

Дмитрий Голованов занял место Динара Курманова в омском Заксобрании

8 июня 2023, 11:41
Фото: Город55
Депутатский мандат освободился после сложения полномочий депутатом Динаром Курмановым.

Место Динара Курманова в Законодательном собрании Омской области занял Дмитрий Голованов. Такое решение приняли депутаты сегодня, 8 июня, на пленарном заседании.

Дмитрий Голованов занимает должность директора ФГУП «Омский экспериментальный завод» — филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. Также в данный момент он является председателем правления Агропромышленного союза Омской области, членом совета союза Омской торгово-промышленной палаты, членом общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области.

Динар Курманов досрочно сложил мандат после того, как его назначили министром транспорта и дорожного хозяйства Омской области.

Также на сегодняшнем заседании в Заксобрании утвердили дату выборов губернатора и официально прекратили полномочия Владимира Варнавского, который ушел из жизни 23 мая в возрасте 76-и лет.

В Заксобрании Омской области официально прекратили полномочия Владимира Варнавского
Узнать подробнее
В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области
Узнать подробнее
В Общественной палате Омской области место Ивана Кротта заняла Галина Кудря
Узнать подробнее
#Евгений Игишев
Подпишитесь
Спецпроект. Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
Сегодня, 06:50
В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области
Сегодня, 05:38
За долги обанкротившегося омского фонда «Жилище» заплатят его бывшие директора
Сегодня, 08:47
Первого зампреда омского правительства Валерия Бойко наградили золотой медалью
Сегодня, 06:37
Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард
Сегодня, 02:01
Все замерло. Ремонт в омской гимназии № 88 рискуют не успеть закончить до конца года
Сегодня, 10:00