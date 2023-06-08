Дмитрий Голованов занял место Динара Курманова в омском Заксобрании

Posted Сегодня, 11:41
Published Сегодня, 11:41
Modified Сегодня, 11:43
Updated Сегодня, 11:43
Место Динара Курманова в Законодательном собрании Омской области занял Дмитрий Голованов. Такое решение приняли депутаты сегодня, 8 июня, на пленарном заседании.
Дмитрий Голованов занимает должность директора ФГУП «Омский экспериментальный завод» — филиал ФГБНУ ФНАЦ ВИМ. Также в данный момент он является председателем правления Агропромышленного союза Омской области, членом совета союза Омской торгово-промышленной палаты, членом общественного совета при министерстве сельского хозяйства и продовольствия Омской области.
Динар Курманов досрочно сложил мандат после того, как его назначили министром транспорта и дорожного хозяйства Омской области.
Также на сегодняшнем заседании в Заксобрании утвердили дату выборов губернатора и официально прекратили полномочия Владимира Варнавского, который ушел из жизни 23 мая в возрасте 76-и лет.