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Дерматолог предупреждает: выпадение волос может быть признаком серьезных заболеваний

8 июня 2023, 07:10
Дерматолог Татьяна Егорова поделилась своими наблюдениями о том, что выпадение волос может быть связано с анемией, гиперандрогенемией или сильным стрессом. Врач призвала людей, столкнувшихся с этой проблемой, обратиться за помощью к специалисту.

По словам дерматолога, иногда анализы могут быть в норме, но волосы по-прежнему выпадают. Она объяснила, что сильный стресс вызывает повышенное выделение адреналина и кортизола, которые, не окисляясь полностью, превращаются в дигидротестостерон, вредный для волосяных фолликулов, пишет Pravda.Ru.

Егорова рекомендует людям, у которых наблюдается выпадение волос, включить в свой рацион красное мясо, гречку и гранатовый сок. Эти продукты богаты витаминами и железом, что полезно для здоровья волос, отметила специалист.

Она также подчеркнула важность сбалансированного питания и отметила, что вегетарианцы также могут столкнуться с проблемой выпадения волос. В случае такой проблемы рекомендуется сдать общий анализ крови, заключила Егорова.

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