Дерматолог предупреждает: выпадение волос может быть признаком серьезных заболеваний

Posted Сегодня, 07:10
Published Сегодня, 07:10
Modified Сегодня, 07:12
Updated Сегодня, 07:12
По словам дерматолога, иногда анализы могут быть в норме, но волосы по-прежнему выпадают. Она объяснила, что сильный стресс вызывает повышенное выделение адреналина и кортизола, которые, не окисляясь полностью, превращаются в дигидротестостерон, вредный для волосяных фолликулов, пишет Pravda.Ru.
Егорова рекомендует людям, у которых наблюдается выпадение волос, включить в свой рацион красное мясо, гречку и гранатовый сок. Эти продукты богаты витаминами и железом, что полезно для здоровья волос, отметила специалист.
Она также подчеркнула важность сбалансированного питания и отметила, что вегетарианцы также могут столкнуться с проблемой выпадения волос. В случае такой проблемы рекомендуется сдать общий анализ крови, заключила Егорова.