Дерматолог предупреждает: выпадение волос может быть признаком серьезных заболеваний

По словам дерматолога, иногда анализы могут быть в норме, но волосы по-прежнему выпадают. Она объяснила, что сильный стресс вызывает повышенное выделение адреналина и кортизола, которые, не окисляясь полностью, превращаются в дигидротестостерон, вредный для волосяных фолликулов, пишет Pravda.Ru.