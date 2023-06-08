Дата выборов нового губернатора, проблемы с газом и медаль Бойко. Омск в четверг

Posted Сегодня, 14:44
Published Сегодня, 14:44
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В начале осени, 10 сентября, жители региона будут голосовать за того кандидата, который, по их мнению, должен занять пост губернатора. С датой выборов наконец определились на сегодняшнем пленарном заседании Заксобрания Омской области. Депутаты изъявили желание провести честные выборы. К слову, в сентябре также станет известно имя нового депутата Заксобрания. Довыборы решено провести в связи со внезапной смертью спикера Владимира Варнавского.
В июне «Газпром межрегионгаз Омск» запланировал проведение ремонтных работ, в связи с чем в Советском и Кировском округах, а также в 15 муниципальных районах возможны перебои с газоснабжением. Жители города уже почувствовали неудобства, однако было заявлено, что они продлятся до 48 часов. По итогу в нескольких домах КАО нет газа уже третий день. Жалоб от жителей городка Нефтяников не поступало.
Врио губернатора Виталий Хоценко поручил, чтобы первый заместитель председателя правительства Валерий Бойко получил почетную награду «За особые заслуги перед Омской областью». Распоряжение было подписано накануне, 7 июня. Известно, что Бойко начал работу в региональном правительстве еще в 2004 году, а вообще в Омске он трудится вот уже 29 лет.