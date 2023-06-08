Дата выборов нового губернатора, проблемы с газом и медаль Бойко. Омск в четверг

В июне «Газпром межрегионгаз Омск» запланировал проведение ремонтных работ, в связи с чем в Советском и Кировском округах, а также в 15 муниципальных районах возможны перебои с газоснабжением. Жители города уже почувствовали неудобства, однако было заявлено, что они продлятся до 48 часов. По итогу в нескольких домах КАО нет газа уже третий день. Жалоб от жителей городка Нефтяников не поступало.