АвтоВАЗ не планирует снижать цены вслед за китайскими брендами, утверждает эксперт

Posted Сегодня, 08:25
Published Сегодня, 08:25
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Как отмечает Pravda.Ru, китайские автомобильные бренды уже занимают более половины рынка продаж в России, и этот тренд продолжает укрепляться. Чуйкин пояснил, что китайские марки постепенно замещают ушедшие с рынка бренды, и в настоящее время они делят рынок с автомобилями LADA.
Он отметил, что доля LADA составляет примерно 30-40% рынка легковых автомобилей в России, в то время как оставшуюся часть занимают китайские автомобили. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что существует значительный запас рынка, и предложение автомобилей на данный момент значительно превышает уровень спроса. В связи с этим пока отсутствует ожесточенная конкуренция.
Более того, российские и китайские автомобильные бренды работают в разных ценовых категориях и прямо не конкурируют друг с другом. По словам Чуйкина, самая дорогая модель LADA все еще остается дешевле самой недорогой модели китайского автомобиля.