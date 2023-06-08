Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:25

Published Сегодня, 08:25

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

АвтоВАЗ не планирует снижать цены вслед за китайскими брендами, утверждает эксперт

8 июня 2023, 08:25
Эксперт в области автомобильной индустрии и главный редактор радио «Автодор» Антон Чуйкин заявил, что после ухода западных брендов с рынка РФ, концерну «АвтоВАЗ» удастся избежать прямой конкуренции с китайскими автопроизводителями, и снижение цен на отечественные модели остается маловероятным.

Как отмечает Pravda.Ru, китайские автомобильные бренды уже занимают более половины рынка продаж в России, и этот тренд продолжает укрепляться. Чуйкин пояснил, что китайские марки постепенно замещают ушедшие с рынка бренды, и в настоящее время они делят рынок с автомобилями LADA.

Он отметил, что доля LADA составляет примерно 30-40% рынка легковых автомобилей в России, в то время как оставшуюся часть занимают китайские автомобили. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что существует значительный запас рынка, и предложение автомобилей на данный момент значительно превышает уровень спроса. В связи с этим пока отсутствует ожесточенная конкуренция.

Более того, российские и китайские автомобильные бренды работают в разных ценовых категориях и прямо не конкурируют друг с другом. По словам Чуйкина, самая дорогая модель LADA все еще остается дешевле самой недорогой модели китайского автомобиля.

Подпишитесь
Спецпроект. Владельцы Омской области. Теплое местечко для Васильева и Ольшанского
Сегодня, 06:50
В Законодательном собрании утвердили дату выборов нового губернатора Омской области
Сегодня, 05:38
За долги обанкротившегося омского фонда «Жилище» заплатят его бывшие директора
Сегодня, 08:47
В Заксобрании Омской области официально прекратили полномочия Владимира Варнавского
Сегодня, 05:19
Топ арбитража. Электромагнат Реддих, депутат Лунев и арабские долги на миллиард
Сегодня, 02:01
Все замерло. Ремонт в омской гимназии № 88 рискуют не успеть закончить до конца года
Сегодня, 10:00