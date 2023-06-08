АвтоВАЗ не планирует снижать цены вслед за китайскими брендами, утверждает эксперт

Он отметил, что доля LADA составляет примерно 30-40% рынка легковых автомобилей в России, в то время как оставшуюся часть занимают китайские автомобили. Тем не менее, эксперт подчеркнул, что существует значительный запас рынка, и предложение автомобилей на данный момент значительно превышает уровень спроса. В связи с этим пока отсутствует ожесточенная конкуренция.