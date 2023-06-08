Автосервисным компаниям облегчили доступ в «ОПТИ 24»

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Федеральный топливный оператор «Газпромнефть-Региональные продажи» создал личный кабинет для партнеров «ОПТИ 24» — экосистемы для коммерческого транспорта. В нее входит карта для получения топлива и товаров на АЗС, цифровые продукты в помощь бизнесу, а также услуги сервисного обслуживания автотранспорта. В личном кабинете автосервисные компании-партнеры теперь могут в режиме реального времени подключать новые точки обслуживания клиентов и использовать различные функции для оптимизации бизнес-процессов.
«Бесшовная интеграция партнерских сервисов в экосистему „ОПТИ 24“ делает процесс подключения новых партнеров более гибким и масштабируемым, а также позволяет оперативно реагировать на потребности клиентов. Инструмент может быть интересен не только владельцам автомоек или шиномонтажных мастерских, но и любым компаниям, предлагающим услуги коммерческому транспорту, включая парковки, отели и прочее», — отметил генеральный директор «Газпромнефть-Региональные продажи» Валерий Ледовских.
Партнеры уже используют новые функции личного кабинета экосистемы. Одна из них — возможность генерировать платежные QR-коды. Первой ей воспользовался российский агрегатор услуг для корпоративных автопарков Anywash. Компания внесла в систему «ОПТИ 24» более 400 автомоек с возможностью оплатить услугу в мобильном приложении.
Напомним, клиенты экосистемы «ОПТИ 24» — это компании, работающие в сфере автомобильных перевозок. Сейчас их насчитывается более 50 000. «ОПТИ 24» позволяет им приобретать топливо и товары на АЗС, пользоваться цифровыми продуктами в личном кабинете и мобильном приложении, а также услугами шиномонтажа, автомойки и замены моторного масла. Топливные карты экосистемы «ОПТИ 24» принимают более чем на 4 300 АЗС в России и СНГ, а также на 600 станциях сервисного обслуживания.