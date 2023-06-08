Автосервисным компаниям облегчили доступ в «ОПТИ 24»

Напомним, клиенты экосистемы «ОПТИ 24» — это компании, работающие в сфере автомобильных перевозок. Сейчас их насчитывается более 50 000. «ОПТИ 24» позволяет им приобретать топливо и товары на АЗС, пользоваться цифровыми продуктами в личном кабинете и мобильном приложении, а также услугами шиномонтажа, автомойки и замены моторного масла. Топливные карты экосистемы «ОПТИ 24» принимают более чем на 4 300 АЗС в России и СНГ, а также на 600 станциях сервисного обслуживания.