Аудитором Контрольно-счетной палаты Омской области в третий раз стал Вячеслав Клюстер

Posted Сегодня, 06:06
Published Сегодня, 06:06
Modified Сегодня, 06:08
Updated Сегодня, 06:08
В Законодательном собрании Омской области сегодня, 8 июня, на третий срок подряд утвердили аудитора региональной Контрольно-счетной палаты Вячеслава Клюстера.
«Вячеслав Владимирович, поздравляю. Такое большое доверие вам со стороны депутатов, 41 голос. Удачи в работе», — пояснил председатель заседания Александр Артемов.
Клюстер в качестве работника Контрольно-счетной палаты провел уже свыше сотни проверок и нашел нарушений в бюджетных организациях на десятки миллионов рублей.
Также сегодня на пленарном заседании депутаты утвердили дату выборов губернатора Омской области и официально прекратили полномочия Владимира Варнавского, ушедшего из жизни 23 мая.