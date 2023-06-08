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Аудитором Контрольно-счетной палаты Омской области в третий раз стал Вячеслав Клюстер

8 июня 2023, 06:06
Фото: Город55
Решение о назначении приняли депутаты Законодательного собрания
Клюстер в качестве аудитора провел уже свыше сотни проверок и нашел нарушений в бюджетных организациях на десятки миллионов рублей.

В Законодательном собрании Омской области сегодня, 8 июня, на третий срок подряд утвердили аудитора региональной Контрольно-счетной палаты Вячеслава Клюстера.

«Вячеслав Владимирович, поздравляю. Такое большое доверие вам со стороны депутатов, 41 голос. Удачи в работе», — пояснил председатель заседания Александр Артемов.

Клюстер в качестве работника Контрольно-счетной палаты провел уже свыше сотни проверок и нашел нарушений в бюджетных организациях на десятки миллионов рублей.

Также сегодня на пленарном заседании депутаты утвердили дату выборов губернатора Омской области и официально прекратили полномочия Владимира Варнавского, ушедшего из жизни 23 мая.

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#Евгений Игишев#Политика#Заксобрание#Контрольно-счетная палата#Вячеслав Клюстер#Омск#Омская область
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