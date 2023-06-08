80 шахтеров бастуют в Свердловской области из-за слухов об увольнениях

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Мэр Малышевского городского округа, Мария Рубцова, заявила, что правительство не имеет информации о планах по массовому сокращению сотрудников. Однако несколько активистов смогли поднять настроение среди коллектива и спровоцировали забастовку, призывая остальных шахтеров остаться под землей, пишет RT.
Представители компании «РТ-Капитал» сообщили, что не существует объективных причин для недовольства. Зарплаты выплачиваются своевременно, никаких увольнений не производится, а предприятие не закрывается. Все социальные обязательства в полном объёме выполняются. В настоящее время в шахте остаются 83 человека, после переговоров с администрацией прииска около 20 сотрудников вернулись на поверхность.
Причиной недовольства сотрудников являются планы развития прииска, которые предусматривают консервацию шахты, переход на открытый способ добычи и строительство флотационной фабрики. Эти меры вызывают опасения у шахтеров относительно сохранения рабочих мест и будущего прииска.
Несмотря на уверения компании и отсутствие объективных оснований для беспокойства, конфликт в шахте продолжается, и шахтеры продолжают оставаться под землей, выражая своё несогласие с планами развития прииска.