80 шахтеров бастуют в Свердловской области из-за слухов об увольнениях

Представители компании «РТ-Капитал» сообщили, что не существует объективных причин для недовольства. Зарплаты выплачиваются своевременно, никаких увольнений не производится, а предприятие не закрывается. Все социальные обязательства в полном объёме выполняются. В настоящее время в шахте остаются 83 человека, после переговоров с администрацией прииска около 20 сотрудников вернулись на поверхность.