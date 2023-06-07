Жительница МО чуть не погибла после татуажа бровей

По словам Козловой, у пострадавшей начался ангионевротический отек после введения пигмента, который используется при татуаже бровей. Аналогичную реакцию могут вызывать лекарственные препараты, яды, пищевые аллергены и пыльцы. Терапевт уточнила, что у пострадавшей мог начаться отек горла и дыхательных путей, после чего могла наступить смерть.