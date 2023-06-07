Жительница МО чуть не погибла после татуажа бровей

Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Как пишет NEWS.ru, о происшествии представителям средств массовой информации рассказала заведующая терапевтическим отделением № 2 больницы Сергиева Посада, терапевт Марина Козлова. По ее словам, после косметической процедуры у пострадавшей начался ангионевротический отек в острой форме.
Тридцатидвухлетняя девушка была доставлена в медицинское учреждение бригадой скорой помощи. Медики установили, что пострадавшая накануне сделал татуаж бровей и на следующее утро у нее начался отек. Когда он перешел на переносицу, женщина вызвала скорую помощь.
По словам Козловой, у пострадавшей начался ангионевротический отек после введения пигмента, который используется при татуаже бровей. Аналогичную реакцию могут вызывать лекарственные препараты, яды, пищевые аллергены и пыльцы. Терапевт уточнила, что у пострадавшей мог начаться отек горла и дыхательных путей, после чего могла наступить смерть.
Врачи оказали помощь девушке и сейчас она чувствует себя хорошо. На данный момент ее уже выписали на амбулаторное лечение.