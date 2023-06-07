Зачем нужно ипотечное страхование?

На сегодняшний день для большинства людей ипотека является единственным способом приобрести собственное жилье, ведь для этого даже не обязательно иметь всю сумму для покупки. Достаточно только внести первоначальный взнос и в дальнейшем своевременно вносить ежемесячные платежи. Однако, помимо всего прочего, требуется также ежегодно продлевать страховку, которая при ипотеке не только обязательна в некоторых случаях, но и также может быть исключительно полезна.