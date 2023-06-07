Зачем нужно ипотечное страхование?

Posted Сегодня, 12:55
Published Сегодня, 12:55
Modified Сегодня, 12:56
Updated Сегодня, 12:56
На сегодняшний день для большинства людей ипотека является единственным способом приобрести собственное жилье, ведь для этого даже не обязательно иметь всю сумму для покупки. Достаточно только внести первоначальный взнос и в дальнейшем своевременно вносить ежемесячные платежи. Однако, помимо всего прочего, требуется также ежегодно продлевать страховку, которая при ипотеке не только обязательна в некоторых случаях, но и также может быть исключительно полезна.
Кроме всего прочего, если страховать ипотеку в компании Тинькофф Страхование, то можно даже погасить ипотеку намного выгоднее. Не говоря уж о том, что получить и рассчитать страховку в Тинькофф максимально просто, ведь предусмотрен такой инструмент как калькулятор страховки ипотеки.
Прежде всего следует понимать, что требование обязательного страхования ипотечного кредитования является абсолютно законным со стороны банка. Таким образом, от вероятных рисков защищенной оказывается не только кредитная организация, но также заемщик.
Разумеется, поскольку приобретаемая в ипотеку квартира или другой объект недвижимости находятся в залоге у банка до момента окончания ипотеки, то это имущество может считаться гарантией возврата кредита. Однако, периодически могут возникать такие ситуации, в результате которых имущество уничтожается или получает существенные повреждения. В результате банк лишается гарантии возврата выданных денежных средств, и вполне может потребовать полного возврата займа.
Выполнить данное требование заемщику будет достаточно проблематично. А вот если залоговое имущество застраховано, то в такой ситуации долг банку выплачивает страховая компания. Вот для чего нужно страховать имущество.
Также, вместе со страхованием залогового имущества банки также часто предлагают застраховать жизнь и здоровье заемщика. Разумеется, данная услуга не является обязательной, но вместе с этим приобретение страховки банками поощряется в виде снижения процентной ставки по ипотеке. А учитывая размеры ипотечных займов, даже 1% снижения ставки позволит отлично сэкономить.
Таким образом, можно сделать уверенный вывод о том, что ипотечное страхование является выгодным и для банка, и для заемщика. Так что при оформлении ипотеки лучше не отказываться ни от какого вида страхования. Главное — правильно выбрать страховую.
Акционерное Общество «Тинькофф Банк», ОГРН 1027739642281, лицензия ЦБ РФ № 2673, 23060, город Москва, 1-Й Волоколамский проезд, 10-1.
Услуги страхования оказывает АО «Тинькофф Страхование», Москва, ОГРН 1027739031540, лицензии ЦБ РФ СИ № 0191, СЛ № 0191
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