Врач рекомендует профилактику от блох и клещей перед поездкой на природу

Posted Сегодня, 07:51
Published Сегодня, 07:51
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В интервью «Газете.Ru» в среду, 7 июня, она подчеркнула, что обработку животных следует провести за 1-3 дня до поездки на дачу.
Ольга Михеева отметила, что современный выбор ветеринаров предпочитает таблетированные препараты, содержащие изоксазолины. Такие таблетки легко принимаются животными и обладают известным временем действия, пишет газета «Известия».
Врач также упомянула о каплях от блох и клещей, отмечая, что перед нанесением препарата животное не должно быть вымыто не менее трех дней до и после обработки. Время действия различных компонентов капель может варьироваться, и использование их следует проводить с определенной периодичностью, которая может колебаться от нескольких месяцев до двух недель.
Однако ошейники, как отметила Михеева, не подходят для густошерстных животных и для тех, кто нервничает. Они также не могут быть использованы, если собаку необходимо купать.