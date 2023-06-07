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Врач рекомендует профилактику от блох и клещей перед поездкой на природу

7 июня 2023, 07:51
Главный врач ветеринарной клиники «Vet Union», Ольга Михеева, рассказала о необходимости проведения профилактических мер против блох и клещей у домашних питомцев перед поездкой на природу.

В интервью «Газете.Ru» в среду, 7 июня, она подчеркнула, что обработку животных следует провести за 1-3 дня до поездки на дачу.

Ольга Михеева отметила, что современный выбор ветеринаров предпочитает таблетированные препараты, содержащие изоксазолины. Такие таблетки легко принимаются животными и обладают известным временем действия, пишет газета «Известия».

Врач также упомянула о каплях от блох и клещей, отмечая, что перед нанесением препарата животное не должно быть вымыто не менее трех дней до и после обработки. Время действия различных компонентов капель может варьироваться, и использование их следует проводить с определенной периодичностью, которая может колебаться от нескольких месяцев до двух недель.

Однако ошейники, как отметила Михеева, не подходят для густошерстных животных и для тех, кто нервничает. Они также не могут быть использованы, если собаку необходимо купать.

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