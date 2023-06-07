Врач рекомендует профилактику от блох и клещей перед поездкой на природу

Врач также упомянула о каплях от блох и клещей, отмечая, что перед нанесением препарата животное не должно быть вымыто не менее трех дней до и после обработки. Время действия различных компонентов капель может варьироваться, и использование их следует проводить с определенной периодичностью, которая может колебаться от нескольких месяцев до двух недель.