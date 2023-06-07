В Омской области с начала сезона клещи покусали больше 2 тысяч человек

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:26
Updated Сегодня, 10:26
По состоянию на 5 июня в Омской области клещи покусали 2107 человек, из которых 652 ребенка. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что такие показатели не превышают среднемноголетних значений.
С начала года привито против клещевого энцефалита более 66 тысяч человек, добавили в ведомстве.
Снятых с людей клещей проверяют в специализированных лабораториях. 8,4% насекомых были заражены боррелиями, 1,1% — энцефалитом, 0,8% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.
Город55 подготовил инструкцию, что делать и куда обращаться при укусах клеща. При обнаружении на теле клеща, необходимо обратиться в больницу. Самостоятельно его можно снять, только если нет возможности получить медицинскую помощь.