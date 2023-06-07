Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:24

Published Сегодня, 10:24

Modified Сегодня, 10:26

Updated Сегодня, 10:26

Изображение материала

В Омской области с начала сезона клещи покусали больше 2 тысяч человек

7 июня 2023, 10:24
Фото: 1MI
Иллюстрация
Среди укушенных 652 ребенка.

По состоянию на 5 июня в Омской области клещи покусали 2107 человек, из которых 652 ребенка. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что такие показатели не превышают среднемноголетних значений.

С начала года привито против клещевого энцефалита более 66 тысяч человек, добавили в ведомстве.

Снятых с людей клещей проверяют в специализированных лабораториях. 8,4% насекомых были заражены боррелиями, 1,1% — энцефалитом, 0,8% — возбудителями гранулоцитарного анаплазмоза человека.

Город55 подготовил инструкцию, что делать и куда обращаться при укусах клеща. При обнаружении на теле клеща, необходимо обратиться в больницу. Самостоятельно его можно снять, только если нет возможности получить медицинскую помощь.

Ползучие демоны. Больше полутора тысяч омичей пострадали от укусов клещей
Узнать подробнее
Можно не беспокоиться. В Роспотребнадзоре рассказали о клещах — переносчиках чумы
Узнать подробнее
#Евгений Игишев#Клещ#Клещевой энцефалит#Укус клеща#Роспотребнадзор#Здоровье#Общество#Омск#Омская область
Подпишитесь
Растянули на два дня. В Омской области назвали сроки выборов
Сегодня, 04:00
Спорный бэкграунд. Ремонтом каких дорог омичи в скором времени будут недовольны
Сегодня, 06:46
Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы
Сегодня, 06:32
На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами
Сегодня, 08:20
Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области
Вчера, 05:29
В омской хоккейной Академии «Авангард» назначили нового директора
Сегодня, 09:12