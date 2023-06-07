В Омской области с начала сезона клещи покусали больше 2 тысяч человек

По состоянию на 5 июня в Омской области клещи покусали 2107 человек, из которых 652 ребенка. В региональном Роспотребнадзоре рассказали, что такие показатели не превышают среднемноголетних значений.



С начала года привито против клещевого энцефалита более 66 тысяч человек, добавили в ведомстве.