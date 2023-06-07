В омском скейт-парке на Бударина заметили «Жигули»

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:36
Updated Сегодня, 07:36
В паблике «Инцидент Омск» опубликовали видео, где видно, как на площадку скейт-парка на улице Бударина заехал молодой человек на белых «Жигулях». Сначала машина стояла на покрытии, а после водитель решил ее развернуть. Инцидент произошел сегодня, 7 июня.
«Ребята на „классике“ заехали прямо на площадку скейт-парка на Бударина. Какую цель они преследовали, остается только догадываться. Повторять не рекомендуем», — подписал автор видео.
Кстати, омичи в комментариях под постом предположили, что ребята были пьяны.
Напомним, что в мае в этом скейт-парке вандалы сломали скамейки. Чуть позже скамейки привели в порядок. Однако виновников так и не нашли.