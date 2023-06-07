В омском скейт-парке на Бударина заметили «Жигули»

В паблике «Инцидент Омск» опубликовали видео, где видно, как на площадку скейт-парка на улице Бударина заехал молодой человек на белых «Жигулях». Сначала машина стояла на покрытии, а после водитель решил ее развернуть. Инцидент произошел сегодня, 7 июня.