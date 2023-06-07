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В омском скейт-парке на Бударина заметили «Жигули»

7 июня 2023, 07:29
Фото: Город55
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Омичи на машине заехали на площадку скейт-парка.

В паблике «Инцидент Омск» опубликовали видео, где видно, как на площадку скейт-парка на улице Бударина заехал молодой человек на белых «Жигулях». Сначала машина стояла на покрытии, а после водитель решил ее развернуть. Инцидент произошел сегодня, 7 июня.

«Ребята на „классике“ заехали прямо на площадку скейт-парка на Бударина. Какую цель они преследовали, остается только догадываться. Повторять не рекомендуем», — подписал автор видео.

Кстати, омичи в комментариях под постом предположили, что ребята были пьяны.

Напомним, что в мае в этом скейт-парке вандалы сломали скамейки. Чуть позже скамейки привели в порядок. Однако виновников так и не нашли.

скриншотскриншот
скриншотскриншот
скриншот
Фото: «Инцидент Омск»
Стало известно, когда восстановят скамейки в омском скейт-парке на Бударина
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#Ксения Карагодина#Автомобиль#Нарушение#Нарушение пдд#Скейт-парк#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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