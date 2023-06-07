В Омске в многоквартирном бараке рухнул потолок прямо на кровать

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Сегодня, 7 июня, в Омске на улице 7-й Кирпичный завод в многоквартирном доме в одной из квартир рухнул полоток. Трагедии чудом удалось избежать.
«Проснулся и только успел в коридор выйти. Все сверху обсыпалось. Если бы я остался на диване лежать, то уже больше бы не поднялся», — рассказал хозяин квартиры Владимир Работницкий корреспондентам «Вести-Омск».
Согласно кадастровой карте, одноэтажный дом построен в 1948 году. Общая площадь помещений составляет 160,9 квадратных метров.
Дом признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест 12 апреля. Жильцов должны отселить до 31 декабря 2023 года.