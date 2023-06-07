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Published Сегодня, 10:57

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В Омске в многоквартирном бараке рухнул потолок прямо на кровать

7 июня 2023, 10:57
Фото: 1MI
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К счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 7 июня, в Омске на улице 7-й Кирпичный завод в многоквартирном доме в одной из квартир рухнул полоток. Трагедии чудом удалось избежать.

«Проснулся и только успел в коридор выйти. Все сверху обсыпалось. Если бы я остался на диване лежать, то уже больше бы не поднялся», — рассказал хозяин квартиры Владимир Работницкий корреспондентам «Вести-Омск».

Согласно кадастровой карте, одноэтажный дом построен в 1948 году. Общая площадь помещений составляет 160,9 квадратных метров.

Дом признали аварийным и подлежащим сносу. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Шелест 12 апреля. Жильцов должны отселить до 31 декабря 2023 года.

В Ленинском округе Омска снесут аварийный многоквартирный дом
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#Евгений Игишев#Аварийное жилье#Рухнул потолок#Город#Происшествия#Омск
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