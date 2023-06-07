В Омске улицу на Левом берегу намерены называть в честь «Авангарда»

Депутаты Омского горсовета обсудят присвоение одной из городских улиц названия в честь «Авангарда». Инициативу проявил сам хоккейный клуб, чтобы популяризировать спорт в регионе. Кроме того, «ястребы» являются своего рода символом города, так что почему бы не обозначить им улицу. Примерно так подумали в «Авангарде» и предложили эту идею.