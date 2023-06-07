В Омске улицу на Левом берегу намерены называть в честь «Авангарда»

Posted Сегодня, 12:00
Published Сегодня, 12:00
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Updated Сегодня, 12:02
Депутаты Омского горсовета обсудят присвоение одной из городских улиц названия в честь «Авангарда». Инициативу проявил сам хоккейный клуб, чтобы популяризировать спорт в регионе. Кроме того, «ястребы» являются своего рода символом города, так что почему бы не обозначить им улицу. Примерно так подумали в «Авангарде» и предложили эту идею.
Согласно пояснительной записке к проекту постановления, «улица Омского Авангарда» будет проходить между Б. Г. Шаронова и 2-й Рыбачьей, от бульвара Архитекторов в сторону Лукашевича. При этом дать название улице в честь хоккейного клуба собирались еще в 2021 году.
К слову, если «Авангард» одержит победу в Кубке Гагарина в сезоне 2022/2023, то в честь него могут назвать улицы также и в Таре, Исилькуле или Калачинске.
Ранее Александр Крылов, который еще занимал должность главы совета директоров омского клуба, озвучивал идею о производстве пива под брендом «Авангард».