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В Омске улицу на Левом берегу намерены называть в честь «Авангарда»

7 июня 2023, 12:00
Фото: Город55
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Этот вопрос обсудят на очередном заседании Горсовета.

Депутаты Омского горсовета обсудят присвоение одной из городских улиц названия в честь «Авангарда». Инициативу проявил сам хоккейный клуб, чтобы популяризировать спорт в регионе. Кроме того, «ястребы» являются своего рода символом города, так что почему бы не обозначить им улицу. Примерно так подумали в «Авангарде» и предложили эту идею.

Согласно пояснительной записке к проекту постановления, «улица Омского Авангарда» будет проходить между Б. Г. Шаронова и 2-й Рыбачьей, от бульвара Архитекторов в сторону Лукашевича. При этом дать название улице в честь хоккейного клуба собирались еще в 2021 году.

К слову, если «Авангард» одержит победу в Кубке Гагарина в сезоне 2022/2023, то в честь него могут назвать улицы также и в Таре, Исилькуле или Калачинске.

Ранее Александр Крылов, который еще занимал должность главы совета директоров омского клуба, озвучивал идею о производстве пива под брендом «Авангард».

Стало известно, где в Омске появится улица в честь «Авангарда»
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#Алина Ясинская#Новости#Омск#Город#Общество#Улица#Авангард#ХК Авангард#Горсовет
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