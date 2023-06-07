В Омске стартовал чемпионат СФО по боксу, названный в честь нефтяника Малунцева

Напомним, турнир по боксу имени первого директора Омского НПЗ Александра Малунцева проводился с 1968 по 2003 год на базе спортивного комплекса «Сибирский нефтяник». В нем участвовали спортсмены, в последствие прославившиеся на мировой арене. Среди них — победитель Игр доброй воли, обладатель Кубка Европы Александр Островский, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Мира Алексей Тищенко, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Лебзяк.