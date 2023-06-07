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В Омске стартовал чемпионат СФО по боксу, названный в честь нефтяника Малунцева

7 июня 2023, 05:33
Фото: Андрей Шавин
Бои состоятся 7–9 июня в 14:00.
Традиционный боксерский турнир ежегодно проводится при поддержке Омского НПЗ «Газпром нефти» в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». В прошлом году состязания получили новый статус.

Соревнования между лучшими боксерами Сибири проходят с 6 по 10 июня в Центре единоборств. В этом году чемпионат имени Александра Малунцева — первого директора Омского нефтеперерабатывающего завода — собрал более 100 профессиональных спортсменов из 10 регионов.

Турнир организован Федерацией бокса Омской области и Центром спортивной подготовки по боксу им. Алексея Тищенко. Он проходит в 13 весовых категориях у мужчин и в 12 — у женщин. Победители в каждой весовой категории получат медали, дипломы, ценные призы и отправятся на финальный этап чемпионата России.

«Второй год Омск получает право проводить соревнования такого уровня, как чемпионат СФО по боксу среди мужчин и женщин. Это подтверждает высочайший уровень организации соревнований и престижность омского турнира среди спортсменов. Омский НПЗ внес весомый вклад в возрождение соревнований по боксу. Ежегодно благодаря предприятию множество российских боксеров привозят из Омска ценный спортивный опыт и яркие впечатления», — подчеркнул мэр Омска Сергей Шелест.

На соревнованиях присутствуют почетные гости — двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира, Европы и России, заслуженный мастер спорта РФ, Почетный гражданин Омска Алексей Тищенко и заслуженный тренер РСФСР Леонид Киселев.

Олег БелявскийОлег Белявский
Олег Белявский
Фото: Андрей Шавин
«Омский НПЗ уделяет особое внимание популяризации занятий спортом в регионе. Наше предприятие гордится тем, что поддерживает такой масштабный турнир. Благодаря этим состязаниям боксеры со всей Сибири могут получить путевку в большое спортивное будущее», — отметил генеральный директор предприятия Олег Белявский.

Напомним, турнир по боксу имени первого директора Омского НПЗ Александра Малунцева проводился с 1968 по 2003 год на базе спортивного комплекса «Сибирский нефтяник». В нем участвовали спортсмены, в последствие прославившиеся на мировой арене. Среди них — победитель Игр доброй воли, обладатель Кубка Европы Александр Островский, двукратный олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы, обладатель Кубка Мира Алексей Тищенко, олимпийский чемпион, чемпион мира и Европы Александр Лебзяк.

В 2014 году при поддержке ОНПЗ турнир по боксу памяти Александра Малунцева был возрожден. В 2022 году соревнования получили статус чемпионата Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин и женщин от 19 до 40 лет.

Бои состоятся 7–9 июня в 14:00, финал и награждение — 10 июня в 16:00. Адрес проведения — ул. Вавилова, д. 45, корпус 2.

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