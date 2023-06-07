В Омске осудят бывшего начальника отдела УМВД, крышевавшего табачные ларьки

Прокуратура Омской области сообщает. что в отношении экс-начальника отдела полиции № 7 УМВД России утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в превышение должностных полномочий (пп. «е, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ).



Выяснилось, что в период с июня по сентябрь 2022 года бывший начальник покровительствовал знакомой предпринимательнице в торговле табаком без специальной марки. Помимо этого, в августе сотрудники таможни изъяли и поместили в камеру хранения отдела полиции 1948 пачек немаркированных сигарет.