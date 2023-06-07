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В Омске осудят бывшего начальника отдела УМВД, крышевавшего табачные ларьки

7 июня 2023, 03:40
Фото: Город55
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Уголовное дело передали в Первомайский суд.

Прокуратура Омской области сообщает. что в отношении экс-начальника отдела полиции № 7 УМВД России утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в превышение должностных полномочий (пп. «е, г» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Выяснилось, что в период с июня по сентябрь 2022 года бывший начальник покровительствовал знакомой предпринимательнице в торговле табаком без специальной марки. Помимо этого, в августе сотрудники таможни изъяли и поместили в камеру хранения отдела полиции 1948 пачек немаркированных сигарет.

«По указанию фигуранта дела подчиненные сотрудники полиции предоставили ему возможность заменить часть изъятой немаркированной табачной продукции на иной товар надлежащего качества в целях непривлечения к уголовной ответственности», — пояснили в прокуратуре.

Отметим, что обвиняемый вину признал частично. Сейчас он находится под домашним арестом. Уголовное дело направили в Первомайский суд.

Появились подробности задержания начальника омского отдела полиции № 7 Козлова
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#Ксения Карагодина#Полиция#Уголовное дело#Суд#Общество#Город#Происшествия#Превышение полномочий#Преступление#Новости#Омск#Омская область
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