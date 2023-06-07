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Published Сегодня, 03:03

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Updated Сегодня, 03:07

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В Омске на ремонт противотуберкулезных больниц потратят 20 млн рублей

7 июня 2023, 03:03
Фото: Город55
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Торги на поставку уже начались.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области сообщили, что в этом году на оснащение и ремонт противотуберкулезных больниц планируют потратить около 20 млн рублей.

Отметим, торги на поставку уже начались. Кроме того, в 2023 году выделили около 5 млн рублей на капремонты учреждений фтизиатрической службы. В 2022 году на эти цели выделяли 10 млн рублей. Тогда обновили крыши, крыльцо, лестницы и системы пожарной безопасности.

В минздраве отметили, что инфекция может поразить каждого из нас, а чтобы себя обезопасить нужно каждый год делать флюорографию.

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#Ксения Карагодина#Омск#Больница#Туберкулез#Общество#Город#Происшествия#Ремонт#Ремонт медицинских учреждений#Новости#Омская область
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