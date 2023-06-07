В Омске на ремонт противотуберкулезных больниц потратят 20 млн рублей

Отметим, торги на поставку уже начались. Кроме того, в 2023 году выделили около 5 млн рублей на капремонты учреждений фтизиатрической службы. В 2022 году на эти цели выделяли 10 млн рублей. Тогда обновили крыши, крыльцо, лестницы и системы пожарной безопасности.