В Омске благоустройство парка «Зеленый остров» завершат до конца этого лета

В пресс-центре мэрии также рассказали о предстоящем благоустройстве в рамках нацпроекта. Много кто из омичей в этом году пожелал увидеть обновленной аллею братьев Сазоновых, которая расположена в городке Нефтяников. Работы по благоустройству собираются развернуть в следующем году.