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В Омске благоустройство парка «Зеленый остров» завершат до конца этого лета

7 июня 2023, 08:47
Фото: Город55
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По словам чиновников, в парке не хватает только малых архитектурных форм.

Благоустройство на территории «Зеленого острова» идет полным ходом. На объекте работает подрядная организация ООО «СибДор». В администрации Советского округа рассказали, как продвигается проект.

В парковой зоне строители уже уложили поребрики, обустроили транзитные дорожки. Подрядчик также успел посеять газонную траву. В данное время рабочие укладывают тротуарную плитку у входа в парк и на транзитах. На центральной лестнице спуска ООО «РСИ» устанавливает железобетонные лестничные марши.

«В парке до полного завершения осталась установка малых архитектурных форм, а в целом благоустройство общественной территории планируется закончить до конца лета», — сообщила главный архитектор округа, заместитель начальника отдела архитектуры, строительства и землепользования Марина Лунченко.

Напомним, что капремонт центральной лестницы парка обойдется городскому бюджету в 8,79 млн рублей — такова начальная стоимость контракта, который заключили с ООО «РСИ». Второй подрядчик занимается благоустройством центральной парковой аллеи за 15,29 млн рублей. ООО «СибДор» стал победителем в аукционе по выполнению работ, предложив сумму на 77 тыс рублей меньше максимальной цены контракта.

В пресс-центре мэрии также рассказали о предстоящем благоустройстве в рамках нацпроекта. Много кто из омичей в этом году пожелал увидеть обновленной аллею братьев Сазоновых, которая расположена в городке Нефтяников. Работы по благоустройству собираются развернуть в следующем году.

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#Новости#Омск#Город#Благоустройство#Благоустройство города#Парк Зеленый остров#Подрядчик#Алина Ясинская
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