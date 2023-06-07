В Каменске-Уральском обнаружены два трупа после пожара в сауне

Posted Сегодня, 07:40
Published Сегодня, 07:40
Modified Сегодня, 07:42
Updated Сегодня, 07:42
Обе женщины работали продавцами. Инциденту уже известны соответствующие органы, пишет ФедералПресс.
Личности погибших женщин были оперативно установлены сотрудниками полиции территориального ОВД. Одна из них именуется Ирина, год рождения 2002, а другая — Дарья, год рождения 1987. Обе были продавцами в магазине известной торговой сети, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, Валерий Горелых.
Тела обнаружены в нижнем белье у двери сауны. Предполагается, что они пытались добраться до запасного выхода, но не смогли выбраться, скорее всего, из-за недостатка сил. Одной из возможных причин ЧП рассматривается короткое замыкание нагревательного элемента банного комплекса. Органы правопорядка и МЧС продолжают работу над выяснением обстоятельств произошедшего.