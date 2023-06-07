Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

В Каменске-Уральском обнаружены два трупа после пожара в сауне

7 июня 2023, 07:40
После пожара в сауне города Каменска-Уральского были обнаружены два трупа женщин в нижнем белье. Предполагается, что они погибли от дыма, пытаясь достичь выхода.

Обе женщины работали продавцами. Инциденту уже известны соответствующие органы, пишет ФедералПресс.

Личности погибших женщин были оперативно установлены сотрудниками полиции территориального ОВД. Одна из них именуется Ирина, год рождения 2002, а другая — Дарья, год рождения 1987. Обе были продавцами в магазине известной торговой сети, сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области, Валерий Горелых.

Тела обнаружены в нижнем белье у двери сауны. Предполагается, что они пытались добраться до запасного выхода, но не смогли выбраться, скорее всего, из-за недостатка сил. Одной из возможных причин ЧП рассматривается короткое замыкание нагревательного элемента банного комплекса. Органы правопорядка и МЧС продолжают работу над выяснением обстоятельств произошедшего.

Подпишитесь
Растянули на два дня. В Омской области назвали сроки выборов
Сегодня, 04:00
Спорный бэкграунд. Ремонтом каких дорог омичи в скором времени будут недовольны
Сегодня, 06:46
Высадили деревья в транспортировочных мешках. В Омске на набережной гибнут ивы
Сегодня, 06:32
На стройке омских «Кварталов Драверта» большая часть работников оказались нелегалами
Сегодня, 08:20
Опять удаленка. Облизбирком пока темнит с ДЭГ на выборах губернатора Омской области
Вчера, 05:29
Омская фирма выплатит 290 тысяч за плохой стройконтроль парка «Калач на Оми»
Сегодня, 05:54