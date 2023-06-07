Убийца, пытавшийся завладеть автомобилем, отправлен в колонию

По сведениям, Шишкин родился в Камышлове в 1996 году, но затем переехал в Кировград. Он продал свою квартиру и потратил деньги, а также находился в долгах. В попытке исправить свою финансовую ситуацию, он решил совершить нападение на инженера Денисова, который продавал свой автомобиль через интернет. Под видом потенциального покупателя, Шишкин организовал тест-драйв и привел автомобиль в безлюдное место, где, угрожая пистолетом, требовал от Денисова отдать машину. Когда тот отказался, разбойник выстрелил несколько раз в голову, убив его.