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Published Сегодня, 07:43

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Убийца, пытавшийся завладеть автомобилем, отправлен в колонию

7 июня 2023, 07:43
Свердловский областной суд приговорил Анатолия Шишкина к заключению в колонии за убийство жителя Нижнего Тагила, Дмитрия Денисова, с целью похищения его автомобиля Volvo.

 



 

 

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Лично прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, пишет ФедералПресс.

 

По сведениям, Шишкин родился в Камышлове в 1996 году, но затем переехал в Кировград. Он продал свою квартиру и потратил деньги, а также находился в долгах. В попытке исправить свою финансовую ситуацию, он решил совершить нападение на инженера Денисова, который продавал свой автомобиль через интернет. Под видом потенциального покупателя, Шишкин организовал тест-драйв и привел автомобиль в безлюдное место, где, угрожая пистолетом, требовал от Денисова отдать машину. Когда тот отказался, разбойник выстрелил несколько раз в голову, убив его.

 

По итогам судебного процесса Шишкину был вынесен приговор в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. В пресс-службе суда также сообщили, что пострадавшим будет выплачена компенсация в размере 1,5 миллиона рублей.

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